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Нападающий молодежной сборной России по хоккею Михаил Абрамов дисквалифицирован на один матч чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Абрамова дисквалифицировали за подсечку. Нарушение произошло в концовке второго периода матча группового этапа со шведами.

"Основываясь на всех установленных фактах, дисциплинарная комиссия установила, что Абрамов, скользнув своим правым коньком в правый конек Космара, опрометчиво поставил под угрозу безопасность Космара", — говорится в сообщении.

В субботу российская команда в четвертьфинале турнира встретится со сборной Германии.