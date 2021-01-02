Созыв молодёжки-2016 не даст соврать, что даже не самый сильный соперник может попортить много крови в четвертьфинале.

Сборной России предстоит сыграть в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира -2021 с командой Германии. Соперник вроде бы не топовый, который впервые в истории вышел в плей-офф МЧМ, но это организованная команда, у которой есть мощный козырь — суперзвено во главе с будущей звездой НХЛ Тимом Штюцле. Так что смотреть на них свысока точно не стоит. Тем более, и раньше были случаи, когда наша молодёжка испытывала большие трудности на этой стадии с не самыми сильными командами.

Можно вспомнить МЧМ-2010, когда Нино Нидеррайтер в овертайме похоронил Россию. Или домашний МЧМ-2013, когда уже Кучеров исполнил Нидеррайтера, сравняв счёт в концовке со Швейцарией, а затем реализовав победный буллит. Или самый свежий пример — сборная Дании, которая на МЧМ-2016 была в 44 секундах от сенсационной победы над русскими.

Датчане годом ранее уже показали, что умеют играть с Россией. На МЧМ-2015 нашей команде пришлось отыгрываться с 0:2 и доводить дело до буллитов в матче группового раунда с этим соперником. Не должно было быть никакого недонастроя, пусть даже в этот раз датчане были уже без Элерса и Бьёркстранда. Терпеливой, грамотной играющей в обороне командой они от этого быть не перестали.

И начиналось-то всё здорово, ярославское звено открыло счёт уже на третьей минуте. Когда Егор Коршков завозил шайбу из-за лицевой линии в ворота, вряд ли кто-то мог предположить, что россияне расслабятся, начнут чудить в обороне и промахиваться в атаке, а датчане, наоборот, заведутся и перевернут ход встречи.

Команда Олафа Эллера могла тут же сравнивать счёт, удивительно легко вскрыв оборону россиян, но тогда датчане простили. А во втором периоде — уже нет. Шайба Маркуса Йенсена окончательно расстроила игру сборной России и дала мощный заряд энергии датчанам. Те покатили с такой несгибаемой уверенностью, что многие начали задаваться вопросом, а точно ли Россия фаворит этого матча?

Второй период датчане выиграли со счётом 2:0, но у России оставалось ещё 20 минут, чтобы проснуться, дать себе подзатыльник и спасти матч, который рисковал обернуться катастрофой. И в третьем периоде наши ребята выложились на 200% — не выпускали датчан из своей зоны, обстреливали владения Томаса Лиллье с любой позиции, но шайба предательски не хотела идти в ворота.

Надо было доставать из себя все силы, показывать несгибаемый характер и верить в себя, даже когда ничего не получается. Такой опыт в Хельсинки у наших уже был — приходилось проявлять характер и отыгрываться в матчах с Чехией и Финляндией. «Третий период играли в одной зоне, не могли забить. Бывает и так, вратарь там стоял хорошо, моментов было много. Самое главное, сумели сравнять и выиграть в овертайме. Третий период мы играли просто хорошо и до конца верили, что сумеем выиграть. Думаю, такая игра мобилизует команду, они поняли, что только от ножа всё», — говорил потом Валерий Брагин.

Огромных трудов стоило России сравнять счёт в третьем периоде, но сложности только начинались. Через две минуты датчане провели едва ли не единственную свою атаку за период, россияне сами подарили им шайбу в своей зоне, последовал бросок с синей линии, добивание, и Георгиев вынимал из своих ворот третью. Запахло жареным.

Наши спаслись на последней минуте и в овертайме дожали Данию. Но и для себя, и для всех следующих созывов сборной в очередной раз показали, что в плей-офф не стоит смотреть на достижения и регалии соперника. В отдельно взятом матче случиться может всё, что угодно, и на первый план подчас выходит не мастерство, а сила духа, твёрдость характера и вера в свои силы.