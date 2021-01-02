Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
4 3
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
1 0
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Байер
Байер
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм

«Они дали нам пинок под зад». 44 секунды отделяли Россию от грандиозного провала на МЧМ 

Чемпионат.com и ещё 3 35 минут назад
Созыв молодёжки-2016 не даст соврать, что даже не самый сильный соперник может попортить много крови в четвертьфинале.
Сборной России предстоит сыграть в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира -2021 с командой Германии. Соперник вроде бы не топовый, который впервые в истории вышел в плей-офф МЧМ, но это организованная команда, у которой есть мощный козырь — суперзвено во главе с будущей звездой НХЛ Тимом Штюцле. Так что смотреть на них свысока точно не стоит. Тем более, и раньше были случаи, когда наша молодёжка испытывала большие трудности на этой стадии с не самыми сильными командами.
Можно вспомнить МЧМ-2010, когда Нино Нидеррайтер в овертайме похоронил Россию. Или домашний МЧМ-2013, когда уже Кучеров исполнил Нидеррайтера, сравняв счёт в концовке со Швейцарией, а затем реализовав победный буллит. Или самый свежий пример — сборная Дании, которая на МЧМ-2016 была в 44 секундах от сенсационной победы над русскими.
Датчане годом ранее уже показали, что умеют играть с Россией. На МЧМ-2015 нашей команде пришлось отыгрываться с 0:2 и доводить дело до буллитов в матче группового раунда с этим соперником. Не должно было быть никакого недонастроя, пусть даже в этот раз датчане были уже без Элерса и Бьёркстранда. Терпеливой, грамотной играющей в обороне командой они от этого быть не перестали.
И начиналось-то всё здорово, ярославское звено открыло счёт уже на третьей минуте. Когда Егор Коршков завозил шайбу из-за лицевой линии в ворота, вряд ли кто-то мог предположить, что россияне расслабятся, начнут чудить в обороне и промахиваться в атаке, а датчане, наоборот, заведутся и перевернут ход встречи.
Команда Олафа Эллера могла тут же сравнивать счёт, удивительно легко вскрыв оборону россиян, но тогда датчане простили. А во втором периоде — уже нет. Шайба Маркуса Йенсена окончательно расстроила игру сборной России и дала мощный заряд энергии датчанам. Те покатили с такой несгибаемой уверенностью, что многие начали задаваться вопросом, а точно ли Россия фаворит этого матча?
Второй период датчане выиграли со счётом 2:0, но у России оставалось ещё 20 минут, чтобы проснуться, дать себе подзатыльник и спасти матч, который рисковал обернуться катастрофой. И в третьем периоде наши ребята выложились на 200% — не выпускали датчан из своей зоны, обстреливали владения Томаса Лиллье с любой позиции, но шайба предательски не хотела идти в ворота.
Надо было доставать из себя все силы, показывать несгибаемый характер и верить в себя, даже когда ничего не получается. Такой опыт в Хельсинки у наших уже был — приходилось проявлять характер и отыгрываться в матчах с Чехией и Финляндией. «Третий период играли в одной зоне, не могли забить. Бывает и так, вратарь там стоял хорошо, моментов было много. Самое главное, сумели сравнять и выиграть в овертайме. Третий период мы играли просто хорошо и до конца верили, что сумеем выиграть. Думаю, такая игра мобилизует команду, они поняли, что только от ножа всё», — говорил потом Валерий Брагин.
Огромных трудов стоило России сравнять счёт в третьем периоде, но сложности только начинались. Через две минуты датчане провели едва ли не единственную свою атаку за период, россияне сами подарили им шайбу в своей зоне, последовал бросок с синей линии, добивание, и Георгиев вынимал из своих ворот третью. Запахло жареным.
Наши спаслись на последней минуте и в овертайме дожали Данию. Но и для себя, и для всех следующих созывов сборной в очередной раз показали, что в плей-офф не стоит смотреть на достижения и регалии соперника. В отдельно взятом матче случиться может всё, что угодно, и на первый план подчас выходит не мастерство, а сила духа, твёрдость характера и вера в свои силы.

«Была достаточно нервная игра. Датчане показали хороший хоккей, показали, что они очень достойный соперник и не просто так играют в этой группе, а нам дали хороший пинок под зад для начала. Когда петух клюнул, только тогда начали навал делать, который должны были делать с первого периода. В третьем периоде бросали со всех позиций, чтобы она залетела. Третья шайба — это был серьёзный холодный душ. Надо было просто из любого места достать этот характер, у нас тут родители приехали нас поддержать. Мы не могли просто так взять и уехать. Мы все собрались, лавочка просто на ушах стояла. И к нам удача повернулась лицом», — эмоционально подытожил Александр Дергачёв.

Чемпионат.com: последние новости
Американская телекомпания вместо России написала в титрах «Название страны» Американская телекомпания вместо России написала в титрах «Название страны» Василевский — лучший вратарь НХЛ по версии официального сайта лиги, Худобин — 12-й Василевский — лучший вратарь НХЛ по версии официального сайта лиги, Худобин — 12-й Канарейкин: ценно, что выиграли у таких тяжёлых шведов. Работы у сборной России много Канарейкин: ценно, что выиграли у таких тяжёлых шведов. Работы у сборной России много
Комментарии 10
Хоккей , ЧМ по хоккею , Егор Коршков , Маркус Йенсен , Томас Лиллье , Нино Нидеррайтер , Александр Дергачев , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение