Какая сборная России настоящая? Та, что мучилась с Чехией и не смогла забить Канаде? Или та, что вполне изящно разобралась с США и драматично победила в битве со Швецией? Команда Игоря Ларионова приехала в Эдмонтон чуть ли не записным фаворитом (спасибо победе на Кубке Карьяла), но после группового этапа МЧМ оставила несколько новых вопросов без ответов. Например, есть ли у нас ударное звено или нет? Да или просто хотя бы один креативный игрок, способный перевернуть матч? Не слишком ли заумна тактика Профессора для молодых парней? В конце концов, так ли хорош Ярослав Аскаров, как о нем поют из каждого утюга?
Вряд ли матч с немцами должен был ответить на все эти вопросы. Не для того россияне занимали второе место в группе, чтобы столь серьезный тест проходить уже на стадии четвертьфинала. Немцы еще несколько лет назад безвылазно сидели во втором по силе дивизионе. Теперь у них подросло талантливейшее поколение, но в Эдмонтон некоторые из лидеров немецкой сборной не приехали. На этом турнире канадцы забивали им 16 шайб, а соотношение шайб между командами России и Германии в истории МЧМ 34:4. Статистика, которая должна говорить сама за себя.
Немцы на свой первый в истории четвертьфинал молодежного чемпионата мира вышли без дисквалифицированного Джастина Волека — самого грубого игрока турнира, на счету которого всего одно очко. Россия ответила более существенными потерями Егора Чинахова (травма) и Виталия Абрамова (дисквалификация). Ларионов не тронул первое и четвертое звено, исчерпав весь запас нападающих, привезенных на турнир. При этом впервые россияне сыграли в четыре полноценные пары защитников. Впрочем, эти проблемы нашей команды не сравнить с тем, как немцы в первых матчах на МЧМ играли в 14 полевых.
Игра для сборной России началась максимально странно. Перебрасывая немцев, мы не обладали ровным счетом никакого преимущества. Да и по-настоящему опасных бросков в первом периоде раз-два и обчелся. Зато Тим Штюцле довольно быстро проверил звон штанги российских ворот. Главная немецкая звезда ушла от нашего капитана Василия Подколзина. На ровном месте потерял шайбу Ян Кузнецов, а учитывая, что это случилось в свой зоне, получилось тревожно. И почти тут же нарушил правила Даниил Чайка, который спустя два матча вылез из запаса.
Учитывая, что больше немцев на этом турнире не забивал в большинстве никто, подопечных Ларионова ожидали не самые приятные две минуты. Но это на бумаге. В реальности все сложилось куда благополучнее. Выигранное вбрасывание Бардаковым, чудо-пас Чистякова и хладнокровие Пономарева — так сборная России организовала первый для себя на турнире гол в меньшинстве! Самое забавное, что за время, пока Чайка отбывал штраф, скорее наши парни были ближе ко второму голу (убегал Хуснутдинов), чем немцы к реализации лишнего. Не зря по нейтрализации чужого большинства парни Ларионова вторые на МЧМ.
Какое-то время игра с немцами чем-то напоминала матч с чехами. Наш соперник оборонялся достаточно кучно и организованно. Пространства для российских форвардов оставалось немного. Отсюда и игра с контролем шайбы, но в основном по периметру. Большинство бросков банально не доходили до немецкого вратаря: что-то летело мимо, что-то — в игроков сборной Германии. Ключевая разница в том, что нашей команде удалось забить первой. Россиянам не надо было сваливаться на навал, тогда как немцам, напротив, пришлось раскрываться.
Второй период легко мог стать роковым для нашей команды. Как и со шведами, подопечные Ларионова аномально много удалялись. Однако за три большинства, которое немцы получили за 20 минут, они не создали почти ничего вразумительного. А где создали — там выручил Аскаров. Самый крутой момент, который был у Германии в первой половине матча случился, когда Башкиров в своей зоне вчистую проиграл вбрасывание. И вот уже Штюцле бросает по Аскарову, а Элиас, играя на добивании, бросает вдоль линии почти пустых ворот…
Проблемы с дисциплиной наши парни компенсировали отличной игрой в меньшинстве, а с каждой минутой стали прибавлять в позиционных атаках. Особенно в этом усердствовало первое звено, как и полагается лидерам. Подопечные Ларионова стали чаще играть в пас и обыгрывать один в один. Даже защитники, в лице Князева и не только, шли на умеренный риск. Это давало свои плоды. Россия не только владела шайбой, но и обостряла, а в конце концов укрепила преимущество в счете. Это трехходовка Грицюк — Афанасьев — Башкиров поставила немцев в тупик.
Ничего не предвещало не то что беды, но даже нервов для болельщиков сборной России. Но стоило нашим лидерам провести одну безалаберную смену в своей зоне, как лидеры немцев за это наказали. Заторможено действовал Чайка, а Амиров и вовсе потерял шайбу при попытке вывести ее из зоны. У Родиона и в предыдущих матчах было много потерь, но большинство из них не детонировали. На этот раз его ошибка стала голевой. А если вспомнить, что форварда «Салавата Юлаева» до этого не попал в пустой угол…
Впрочем, в случае с голом Элиаса не выручил и Аскаров. А вот когда Чистяков с Мухамадуллиным решили организовать «пожар» возле своих ворот, вратарь нашей молодежки защитников подстраховал. А вот когда тот же самый Элиас чуть не сделал дубль, бросив издали, на помощь пришла уже перекладина. Как тут не вспомнить финал Олимпиады в Пхенчхане? Чем дальше — тем более шатким казалось преимущество россиян. Оберегать свои ворота россияне пытались за счет контроля шайбы.
Несмотря на попытки отодвинуть игру максимально дальше от своих ворот, спокойно довести дело до победы подопечным Ларионова не удалось. То Егор Спиридонов удалится за накрытую рукой шайбу, то наши защитники оставят Элиаса один на один с Аскаровым. Вратарь сборной России выручил тогда, когда это было особенно важно. Не подвел он и в концовке, когда немцы играли вшестером. Команда Ларионова не без нервов, но проползла в полуфинал. Но вот выиграть медали с такой натужной игрой будет крайне затруднительно.