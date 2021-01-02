Какая сборная России настоящая? Та, что мучилась с Чехией и не смогла забить Канаде? Или та, что вполне изящно разобралась с США и драматично победила в битве со Швецией? Команда Игоря Ларионова приехала в Эдмонтон чуть ли не записным фаворитом (спасибо победе на Кубке Карьяла), но после группового этапа МЧМ оставила несколько новых вопросов без ответов. Например, есть ли у нас ударное звено или нет? Да или просто хотя бы один креативный игрок, способный перевернуть матч? Не слишком ли заумна тактика Профессора для молодых парней? В конце концов, так ли хорош Ярослав Аскаров , как о нем поют из каждого утюга?

Вряд ли матч с немцами должен был ответить на все эти вопросы. Не для того россияне занимали второе место в группе, чтобы столь серьезный тест проходить уже на стадии четвертьфинала. Немцы еще несколько лет назад безвылазно сидели во втором по силе дивизионе. Теперь у них подросло талантливейшее поколение, но в Эдмонтон некоторые из лидеров немецкой сборной не приехали. На этом турнире канадцы забивали им 16 шайб, а соотношение шайб между командами России и Германии в истории МЧМ 34:4. Статистика, которая должна говорить сама за себя.

Немцы на свой первый в истории четвертьфинал молодежного чемпионата мира вышли без дисквалифицированного Джастина Волека — самого грубого игрока турнира, на счету которого всего одно очко. Россия ответила более существенными потерями Егора Чинахова (травма) и Виталия Абрамова (дисквалификация). Ларионов не тронул первое и четвертое звено, исчерпав весь запас нападающих, привезенных на турнир. При этом впервые россияне сыграли в четыре полноценные пары защитников. Впрочем, эти проблемы нашей команды не сравнить с тем, как немцы в первых матчах на МЧМ играли в 14 полевых.

Игра для сборной России началась максимально странно. Перебрасывая немцев, мы не обладали ровным счетом никакого преимущества. Да и по-настоящему опасных бросков в первом периоде раз-два и обчелся. Зато Тим Штюцле довольно быстро проверил звон штанги российских ворот. Главная немецкая звезда ушла от нашего капитана Василия Подколзина . На ровном месте потерял шайбу Ян Кузнецов , а учитывая, что это случилось в свой зоне, получилось тревожно. И почти тут же нарушил правила Даниил Чайка , который спустя два матча вылез из запаса.

Учитывая, что больше немцев на этом турнире не забивал в большинстве никто, подопечных Ларионова ожидали не самые приятные две минуты. Но это на бумаге. В реальности все сложилось куда благополучнее. Выигранное вбрасывание Бардаковым, чудо-пас Чистякова и хладнокровие Пономарева — так сборная России организовала первый для себя на турнире гол в меньшинстве! Самое забавное, что за время, пока Чайка отбывал штраф, скорее наши парни были ближе ко второму голу (убегал Хуснутдинов), чем немцы к реализации лишнего. Не зря по нейтрализации чужого большинства парни Ларионова вторые на МЧМ.

Какое-то время игра с немцами чем-то напоминала матч с чехами. Наш соперник оборонялся достаточно кучно и организованно. Пространства для российских форвардов оставалось немного. Отсюда и игра с контролем шайбы, но в основном по периметру. Большинство бросков банально не доходили до немецкого вратаря: что-то летело мимо, что-то — в игроков сборной Германии. Ключевая разница в том, что нашей команде удалось забить первой. Россиянам не надо было сваливаться на навал, тогда как немцам, напротив, пришлось раскрываться.

Второй период легко мог стать роковым для нашей команды. Как и со шведами, подопечные Ларионова аномально много удалялись. Однако за три большинства, которое немцы получили за 20 минут, они не создали почти ничего вразумительного. А где создали — там выручил Аскаров. Самый крутой момент, который был у Германии в первой половине матча случился, когда Башкиров в своей зоне вчистую проиграл вбрасывание. И вот уже Штюцле бросает по Аскарову, а Элиас, играя на добивании, бросает вдоль линии почти пустых ворот…

Проблемы с дисциплиной наши парни компенсировали отличной игрой в меньшинстве, а с каждой минутой стали прибавлять в позиционных атаках. Особенно в этом усердствовало первое звено, как и полагается лидерам. Подопечные Ларионова стали чаще играть в пас и обыгрывать один в один. Даже защитники, в лице Князева и не только, шли на умеренный риск. Это давало свои плоды. Россия не только владела шайбой, но и обостряла, а в конце концов укрепила преимущество в счете. Это трехходовка Грицюк — Афанасьев — Башкиров поставила немцев в тупик.

Ничего не предвещало не то что беды, но даже нервов для болельщиков сборной России. Но стоило нашим лидерам провести одну безалаберную смену в своей зоне, как лидеры немцев за это наказали. Заторможено действовал Чайка, а Амиров и вовсе потерял шайбу при попытке вывести ее из зоны. У Родиона и в предыдущих матчах было много потерь, но большинство из них не детонировали. На этот раз его ошибка стала голевой. А если вспомнить, что форварда «Салавата Юлаева» до этого не попал в пустой угол…

Впрочем, в случае с голом Элиаса не выручил и Аскаров. А вот когда Чистяков с Мухамадуллиным решили организовать «пожар» возле своих ворот, вратарь нашей молодежки защитников подстраховал. А вот когда тот же самый Элиас чуть не сделал дубль, бросив издали, на помощь пришла уже перекладина. Как тут не вспомнить финал Олимпиады в Пхенчхане? Чем дальше — тем более шатким казалось преимущество россиян. Оберегать свои ворота россияне пытались за счет контроля шайбы.