Молодежная сборная России открыла счет в четвертьфинальном матче МЧМ-2021 против молодежной сборной Германии. На 10-й минуте игры отличился Василий Пономарев.
Russia strikes first with a short-handed goal from Vasili Ponomaryov, 1-0 for @russiahockey over @deb_teams in first period of Quarter-Final Game 1! #WorldJuniors pic.twitter.com/uiNWUFEOvf— IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2021
«ГООООООЛ! В меньшинстве! Вася Пономарев! Поймал соперника на ошибке, убежал, разложил вратаря — и завел в ворота!» — говорится в описании гола в официальном твиттере Федерации хоккея России.
«Провалились немцы, Чистяков увидел свободного Пономарева, который разобрался идеально. 1:0!» — написано в официальном твиттере СКА, где было выложено видео гола.