Все новости на карте

«ГООООООЛ! В меньшинстве! Вася Пономарев! Поймал соперника на ошибке, убежал, разложил вратаря — и завел в ворота!» — говорится в описании гола в официальном твиттере Федерации хоккея России.

Sport24: последние новости

34 гола и ни одного поражения за 18 лет. Как Россия играла с Германией на молодежных ЧМ

Американцы отправили Россию играть с Германией. США разгромили шведов, решив почти все проблемы к 4-й минуте

Что стало с игроками сборной России, отобравших у Канады золото на ее земле. Судьбы чемпионской молодежки-2003