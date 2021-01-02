Все хорошо, что хорошо кончается. Полуфинал будет более чем жарким. Канадцы или американцы? Хотим выиграть МЧМ, давайте уже катком (иначе никак) переезжать всех, кто смеет вставать на нашем пути», — написала Канделаки.