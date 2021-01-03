Ларионов отметил, что по ходу матча обращался к судьям с просьбой быть более справедливыми. Он подчеркнул, что, «если команда доминирует и атакует, она просто не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся команда». Тренер добавил, что обратил внимание арбитров на задержки и зацепы со стороны немцев.

Наставник сборной России также объяснил, что команда Германии играла против россиян примерно, как это делали чехи в группе. Он почеркнул, что это более плотная игра, чем привыкла российская команда, поэтому ей было менее комфортно играть в такой хоккей.