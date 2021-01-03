Главный тренер молодежной сборной Германии Тобиас Абштрайтер прокомментировал итог четвертьфинального матча МЧМ-2021 против национальной команды России. Об этом сообщает "Чемпионат".

По его словам, игроки до конца верили и надеялись на победу, перепробовали все возможное, но так и не смогли зацепиться за возможность побороться за выход в 1/2 финала.

Также специалист отметил, что в данный момент его подопечные разочарованы исходом игры, однако спустя некоторое время они смогут увидеть позитивные моменты, случившиеся в прошедшем матче.