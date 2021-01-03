«Кто-нибудь выиграет 6:5?»
«Сборной Канады ещё предстоит проделать путь к финалу молодёжного чемпионата мира, и победа в 1/4 финала в матче с Чехией никак не повлияла на эту ситуацию. В полуфинале канадцы встретятся с Россией, это будет матч-реванш финала МЧМ 2020, а его победитель станет финалистом и сразиться с США или Финляндией», — отметил журналист The Hockey News Стивен Эллис. Несмотря на то, что нынешняя встреча России и Канады состоится не в финале, а на стадию раньше, он всё равно считает это матчем-реваншем.
«Мне действительно очень не нравится, как тренируют сборную России. Можно говорить о том, что игроков специально провоцируют, ставят в позицию, где они проиграют. Эта российская команда не пройдёт дальше, если они играют по той системе, которую хотят использовать в матче с Канадой.
«Стоит обратить пристальное внимание на Дилана Козенса. Он прошёл путь от простого игрока поддержки на прошлогоднем молодёжном чемпионате мира до лидера предварительного этапа среди бомбардиров. Он сделал это, играя и в центре, и на правом фланге. Судя по всему, ему одинаково комфортно на каждой позиции.
«Канадцы вышли в полуфинал, обыграв Чехию со счётом 3:0. Это не был их лучший матч на турнире, но свою работу Канада выполнила. Моментов, от которых хотелось схватиться за голову, у обеих команд было маловато, что объяснимо игровой тактикой чехов, но Канада была довольна тем, что успешно удерживала преимущество в две шайбы на протяжении всего матча. Козенс снова проявил себя с лучшей стороны, забив с выхода один на один после передачи Макмайкла.
Canada-Russia in the semis … 6-5 anyone? #WorldJuniors— Kevin McGran (@kevin_mcgran) January 3, 2021
«Одним из недостатков нынешнего турнира в Эдмонтоне было отсутствие плотных, упорных матчей. В первых 20 играх группового этапа такими можно считать всего 6 матчей. Но уже в четвертьфиналах такой недостаток отсутствовал, потому что пока сборная Чехии не сменила своего голкипера на шестого полевого игрока за пять минут до конца матча с Канадой, ничего ещё не было ясно. В таких матчах есть что-то особенное. С тем давлением, которое оказывают на фаворитов, появляется ужасная история для тех, кто проиграл.
«В полуфинале Канада встретится с Россией, и это будет самым большим вызовом для «кленовых листьев» на турнире. Русские способны как на лучшее, так и на худшее, потому что в своём четвертьфинале с большим трудом обыграли немцев», — заметил Матиас Брюне из франкоязычного канадского издания La Press.
«Камеры TSN спасут минимум 3 канадских шайбы от вылета»
«Удивлён, что свой четвертьфинал Россия выиграла только 2:1, но счёт ничего не значит. Россию никогда нельзя сбрасывать со счетов. Эта команда находит способ победить, несмотря ни на что. Будет очень интересно», — отметил пользователь dm1371.
«Штаты выглядят более впечатляюще, чем Россия. Русские проиграли чехам и почти не обыграли немцев. Пока что США — самый опасный соперник на турнире», — считает czechcanadian.
«Матч канадцев с Чехией напомнил мне Олимпиаду в Сочи. Там сборная Канады тоже играла преимущественно на автопилоте, не создавая ничего особенного, но очень организованно в обороне. Преимущество в две шайбы казалось таким же безопасным и большим, как перевес в пять шайб. Всё это было скучно, но жаловаться не на что. Россия, как всегда, сыграет в атакующий хоккей против нас, поэтому нам нужно готовиться к матчу с финнами», — поделился мнением пользователь Wolves and Wings.
«Жду, что камеры телекомпании TSN спасут минимум 3 канадских шайбы от вылета на трибуну. А старые-добрые канадские судьи позаботятся, чтобы против Канады не назначили других штрафов. Что же до России, то я надеюсь, что они тренировали меньшинство три на пять», — грозно заметил Jack Slater, напомнив скандальный эпизод с камерой из прошлогоднего финала.