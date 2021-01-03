А канадские болельщики надеются, что камера TSN на этот раз не даст вылететь на трибуну сразу трём шайбам «кленовых».

О будущем противостоянии сборных России и Канады в полуфинале МЧМ 2020 заокеанские журналисты пока написали не так много, но болельщики уже вовсю обсуждают предстоящую хоккейную классику.

«Кто-нибудь выиграет 6:5?»

«Сборной Канады ещё предстоит проделать путь к финалу молодёжного чемпионата мира, и победа в 1/4 финала в матче с Чехией никак не повлияла на эту ситуацию. В полуфинале канадцы встретятся с Россией, это будет матч-реванш финала МЧМ 2020, а его победитель станет финалистом и сразиться с США или Финляндией», — отметил журналист The Hockey News Стивен Эллис. Несмотря на то, что нынешняя встреча России и Канады состоится не в финале, а на стадию раньше, он всё равно считает это матчем-реваншем.

«Мне действительно очень не нравится, как тренируют сборную России. Можно говорить о том, что игроков специально провоцируют, ставят в позицию, где они проиграют. Эта российская команда не пройдёт дальше, если они играют по той системе, которую хотят использовать в матче с Канадой.

Как это проявляется? У России выход из зоны — это просто пародия. При переходе из обороны в атаку нет поддержки, лучший плеймейкер привязан к чужому пятачку, причём как в равных составах, так и в большинстве. Эту систему уже все выучили», — отметил обозреватель EP Rinkside Джей Бурк.

«Стоит обратить пристальное внимание на Дилана Козенса. Он прошёл путь от простого игрока поддержки на прошлогоднем молодёжном чемпионате мира до лидера предварительного этапа среди бомбардиров. Он сделал это, играя и в центре, и на правом фланге. Судя по всему, ему одинаково комфортно на каждой позиции.

Кроме этого, Козенс проявляет солидные лидерские качества. В отсутствие травмированного Кирба Дака он разделил обязанности капитана с защитником Боуэном Байрэмом», — отметил обозреватель официального сайта НХЛ Адам Кимельман.

«Канадцы вышли в полуфинал, обыграв Чехию со счётом 3:0. Это не был их лучший матч на турнире, но свою работу Канада выполнила. Моментов, от которых хотелось схватиться за голову, у обеих команд было маловато, что объяснимо игровой тактикой чехов, но Канада была довольна тем, что успешно удерживала преимущество в две шайбы на протяжении всего матча. Козенс снова проявил себя с лучшей стороны, забив с выхода один на один после передачи Макмайкла.

Девон Леви тоже был великолепен — он лидирует по проценту отражённых бросков вместе с Ярославом Аскаровым и Спенсером Найтом. Канаде осталось всего две победы до золотых медалей, но в понедельник соперником будет Россия», — предупреждает автор Daily Hive Бейли Медоуз.

«Канада — Россия в полуфинале. Кто-нибудь выиграет 6:5?» — задал вопрос обозреватель Toronto Star Кевин Макгрэн, очевидно, намекая на финал Кубка Канады-1987

Canada-Russia in the semis … 6-5 anyone? #WorldJuniors— Kevin McGran (@kevin_mcgran) January 3, 2021

«Одним из недостатков нынешнего турнира в Эдмонтоне было отсутствие плотных, упорных матчей. В первых 20 играх группового этапа такими можно считать всего 6 матчей. Но уже в четвертьфиналах такой недостаток отсутствовал, потому что пока сборная Чехии не сменила своего голкипера на шестого полевого игрока за пять минут до конца матча с Канадой, ничего ещё не было ясно. В таких матчах есть что-то особенное. С тем давлением, которое оказывают на фаворитов, появляется ужасная история для тех, кто проиграл.

Канада ни секунды не уступала в счёте до полуфинальной игры с Россией. Но этот четвертьфинал уже дал понять, что легко не будет. Теперь речь уже не о содержании игры, а о результате. Что касается российской команды и четвертьфинала с немцами, то надо отдать должное сборной Германии. Тройка Штюцле показала, что эта команда была достойна выхода в 1/4 финала.

А самое забавное на турнире — это статистика матчей шведов и финнов. С 2008 года Швеция выиграла только одно золото МЧМ, а Финляндия — три, хотя в очных встречах шведы выиграли у финнов 10 матчей из 12», — отметил Роберт Тычковски из Postmedia News.

«В полуфинале Канада встретится с Россией, и это будет самым большим вызовом для «кленовых листьев» на турнире. Русские способны как на лучшее, так и на худшее, потому что в своём четвертьфинале с большим трудом обыграли немцев», — заметил Матиас Брюне из франкоязычного канадского издания La Press.

«Камеры TSN спасут минимум 3 канадских шайбы от вылета»

Болельщики из разных стран на популярном хоккейном форуме Hfboards жарко спорят друг с другом о предстоящем полуфинале.

«Удивлён, что свой четвертьфинал Россия выиграла только 2:1, но счёт ничего не значит. Россию никогда нельзя сбрасывать со счетов. Эта команда находит способ победить, несмотря ни на что. Будет очень интересно», — отметил пользователь dm1371.

«Штаты выглядят более впечатляюще, чем Россия. Русские проиграли чехам и почти не обыграли немцев. Пока что США — самый опасный соперник на турнире», — считает czechcanadian.

«Матч канадцев с Чехией напомнил мне Олимпиаду в Сочи. Там сборная Канады тоже играла преимущественно на автопилоте, не создавая ничего особенного, но очень организованно в обороне. Преимущество в две шайбы казалось таким же безопасным и большим, как перевес в пять шайб. Всё это было скучно, но жаловаться не на что. Россия, как всегда, сыграет в атакующий хоккей против нас, поэтому нам нужно готовиться к матчу с финнами», — поделился мнением пользователь Wolves and Wings.

«Жду, что камеры телекомпании TSN спасут минимум 3 канадских шайбы от вылета на трибуну. А старые-добрые канадские судьи позаботятся, чтобы против Канады не назначили других штрафов. Что же до России, то я надеюсь, что они тренировали меньшинство три на пять», — грозно заметил Jack Slater, напомнив скандальный эпизод с камерой из прошлогоднего финала.

«Канаде стоит просто извиниться и приготовиться к матчу за бронзу», — резюмировал Sens of Anarchy.