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Отомстить за поражение в финале: что ждет Россию в матче с Канадой 

Газета.Ru 1 час назад
Сборная России U20 сыграет с Канадой в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею — 2021. "Газета.Ru" представляет соперника подопечных Игоря Ларионова.
В ночь с 4 на 5 января (с понедельника на вторник) сборную России ждет главное испытание на молодежном чемпионате мира — 2021 — полуфинальный матч с Канадой. Соперника сильнее у подопечных Игоря Ларионова еще не было — «кленовые листья» не потерпели ни одного поражения на этом МЧМ, включая даже товарищеские матчи.
За четыре встречи группового этапа и один четвертьфинал все соперники канадцев в сумме забросили им лишь четыре шайбы, а пропустили 36.
Подопечные Андре Туриньи прошлись катком по Финляндии (4:1), которая в 1/4 финала выбила сильных шведов, и одолели Чехию (3:0), которая на групповом этапе с «сухим» счетом обыгрывала Россию.
О более слабых соперниках нечего и говорить: Швейцария была уничтожена 10:0, а Германия — 16:2. Оказала достойное сопротивление из аутсайдеров только Словакия (1:3), однако стоит отметить, что свой единственный гол она оформила за полторы минуты до конца матча, выпустив шестого полевого игрока во время меньшинства Канады (то есть игра шла 6 на 4). Ну и в любом случае тот гол уже ничего не решил. Таким образом, «кленовые листья» весьма уверенно прошли групповой этап и 1/4 финала МЧМ и, хотя в некоторых эпизодах встречали отчаянное сопротивление, безыдейно не выглядели и на волоске от овертайма не висели, как, например, Россия в четвертьфинале с Германией (2:1).
Хозяева турнира — а МЧМ проходит в Эдмонтоне — хороши и в атаке, и в обороне. Например, впереди у канадцев зажигает 19-летний Дилан Козенс, выбранный клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз» уже в первом раунде драфта-2019. Юный нападающий является лучшим бомбардиром МЧМ на данный момент и набрал 13 очков за пять игр — из них семь голов и шесть передач.
Недаром у канадцев самая высокая реализация на турнире: 19,57% их бросков становятся голами, то есть каждый пятый. У России, к сожалению, реализация в два раза хуже — 10,84%.
Что касается защиты «кленовых листьев», то там роль лидера на себя взял Боуэн Байрам 2001 года рождения. На драфте-2019 его выбрали первым из всех защитников — это сделал клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш». Теперь Байрам проводит за один матч МЧМ по 25 (!) минут на льду и имеет невероятный показатель полезности +14.
Но даже на этих двух игроках свет клином не сошелся.
В нынешнем составе Канады целых 19 хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта, то есть оказались для клубов НХЛ самыми лакомыми кусочками на ярмарке юных талантов.
Благодаря своему убойному составу и отличной физической подготовке, «кленовые листья» просто задавливают соперника жесточайшим прессингом и при этом ни на секунду не сбавляют бешеный темп игры, что вынуждает оппонентов все чаще и чаще ошибаться, а затем и вовсе сыпаться.
Однако, если ситуация все же требует отдыха или осторожности, то подопечные Туриньи способны компактно запереться в обороне и переждать бурю атак, ничего не пропустив. Так вышло, например, в четвертьфинале против Чехии, когда Канада забросила две шайбы к 12-й минуте, а затем до самого конца игры держала ворота на замке, хотя соперник очень много атаковал и даже нанес больше бросков. В итоге чехи сняли вратаря, выпустив шестого полевого, но единственное, чего добились, — это третья пропущенная шайба на 58-й минуте.
Также в пользу «кленовых листьев» может сыграть тот факт, что из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом на турнир не были приглашены судьи из других стран. Таким образом, обслуживать встречу будут исключительное местные канадские арбитры.
У Игоря Ларионова уже возникали вопросы к судьям по ходу этого турнира. Что же будет в игре с хозяевами?

«У России было пять удалений подряд в матче с Германией? Я разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми, — приводит слова тренера «Чемпионат». — Если команда атакует и доминирует, то она не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся. Зацепы, задержки — просил, чтобы судьи обращали на них внимание.


Это не были жалобы — просто попросил судей быть более внимательными. Вещи, которые не позволены нам, позволяются сопернику.


Прошу ребят терпеть: если будем пол-игры играть в меньшинстве, то будем лишь обороняться. Так устроен мир».

Если говорить о слабых местах Канады (или лучше сказать, не настолько укрепленных), то такое можно найти только одно — это вратарь. 19-летний Девон Леви не является признанной звездой молодежки, и его выбрали не в первом раунде на драфте-2020, а только в седьмом.
Да, он пропустил лишь четыре гола на этом турнире, но здесь еще надо разобраться, чьей заслуги больше — голкипера или полевых игроков, которые либо не отдают шайбу сопернику, либо очень грамотно обороняются. Так что давить на Леви и проверять его с разных дистанций можно и нужно.

«Задача нашей команды — создавать моменты, трафик перед воротами, — говорил Ларионов. — Нужно искать варианты, чтобы было присутствие на пятаке для помехи вратарю. Мы стараемся раскрепостить ребят, чтобы они получали удовольствие от игры».

Будем надеяться, что сборная России действительно получит удовольствие от полуфинала. Тем более что все основания для этого есть.
Да, у «Красной машины» не такая идеальная статистика: она проиграла один матч, забросила в два раза меньше шайб, чем Канада (18), и пропустила в два раза больше (10). Но команда уже показывала на этом МЧМ, что может разобраться с очень крепким соперником: например, россияне одолели США (5:3) и Швецию (4:3 в овертайме), которая до этого не проигрывала 54 матча группового этапа подряд! Также подопечные Ларионова смогли дожать в четвертьфинале Германию (2:1), которая избрала очень неудобную для россиян модель игры — оборонительную с острыми контратаками.
Наконец, Россия явно захочет поквитаться с «кленовыми листьями» за прошлогодний финал МЧМ, в котором канадцы отыгрались со счета 1:3 и одержали победу — 4:3. Упустить титул тогда было очень обидно.
В общем, с нетерпением ждем встречи, которая стартует 5 января в 2.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет подробную онлайн-трансляцию матча.
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Комментарии 2
Хоккей , Игорь Ларионов , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru
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