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«Между нами чувство вражды». Что говорили в сборной Канады перед полуфиналом с Россией на МЧМ-2021 

Чемпионат.com и ещё 6 8 часов назад
«Кленовые листья» отмечают изменения в игровом стиле нашей молодёжки при Ларионове и предвкушают большую битву.
Молодёжная сборная Канады серьёзно настроена на полуфинал МЧМ-2021 с Россией. Все осознают силу друг друга и важность игры, не ждут лёгкого матча и готовятся к напряжённой игре.

«Между нашими странами есть чувство вражды, это только делает игру лучше»

Защитник Джейми Драйсдейл считает, что накал прошлогоднего финала перетечёт в новую игру с Россией.
— Шесть канадцев и трое россиян были на МЧМ в прошлом году, прошлогодние помощники тренеров стали главными. Как думаете, эмоции того финала перейдут на завтрашнюю игру?
— 100% перейдут, мы играли друг с другом в финале в прошлом году. Мы хотим отстоять свой титул и победить, они будут хотеть что-то доказать. Будет отличная игра с обеих сторон, думаю, будет интересная и очень напряжённая игра.
— Чем особенно противостояние России с Канадой?
— С таким соперником всегда хорошо играешь. Между нашими странами есть небольшое чувство вражды, это только делает игру лучше. Интенсивность и скорости в этом матче будут отличными. Думаю, дело в духе соперничества, в таких матчах весело играть. Надеюсь, мы победим.
— Как изменился стиль сборной России при Ларионове?
— В прошлом году они играли на встречных курсах, в этом они часто перестраиваются, стараются не отбрасывать шайбу, не боятся выйти из зоны атаки, чтобы перестроиться. Наверное, это главное отличие, что они дорожат шайбой, не отдают её просто так. Нам надо адаптироваться, хорошо действовать на форчеке, это нам сильно поможет.
— Насколько тяжело против такой России будет не допускать разрывы в обороне?
— Да, это будет непросто, нельзя допускать, чтобы соперник набирал скорость и заставал нас врасплох. Надо всегда двигать ногами, когда мы правильно выстраиваем оборону, то нас не застать врасплох.

«Это давнее противостояние. Русские захотят взять реванш, мы будем готовы»

Нападающий Коннор Макмайкл понимает, что Россия попробует взять реванш, но Канада должна быть к этому готова.
— Чем особенно противостояние России с Канадой?
— Мы играли в прошлом году за золото, в этом году они захотят взять реванш. Мы будем к этому готовы. Это давнее противостояние, мы с нетерпением ждём завтрашнего матча, уже не терпится сыграть.
— В этом году они играют в другом стиле, как Канаде победить их теперь?
— Мы видели это в товарищеском матче. Конечно, завтра будет немного другая игра, мы должны подготовиться. Думаю, если мы выложимся на 100%, всё будет в порядке.
— Вы доминируете на этом турнире, как напомнить себе, что нельзя отпускать педаль газа в матче с Россией?
— Нам и не требуется об этом напоминать, все понимают, что стоит на кону. Многие в нашей команде играли в прошлом году, мы знаем, чего ожидать. Будет несложно собраться на этот матч.
— Почему против России так сложно играть?
— Это быстрая и мастеровитая команда с хорошей системой игры и отличным вратарём. С ними будет непросто, надеюсь, мы выиграем.

«Сборная России при Ларионове и при Брагине — день и ночь, абсолютно разные философии»

Главный тренер сборной Канады Андре Туриньи поделился мнением, как изменилась игра россиян после того, как Игорь Ларионов сменил Валерия Брагина на посту главного тренера.
— Ньюхук хорошо покатался, завтра посмотрим, будет ли он готов играть.
— Вы играли с Россией перед стартом турнира, из этой игры можно что-то вынести или план надо будет менять?
— Будем что-то менять. Нам надо посмотреть, как Россия играла с США, Швецией и другими сборными, проанализоровать. Мы уже проделали большую работу и продолжаем её. К завтра у нас будет готов план.
— Насколько отличается прошлогодняя сборная России от нынешней под руководством Ларионова?
— Это день и ночь, абсолютно разные стили игры, разные философии. Они любят владеть шайбой, часто перестраиваются, у них хорошие выходы из обороны, они на этом не раз убегали в контратаки. Они всё ещё неуступчивы в обороне, здорово защищаются. Россия здорово держит шайбу, это быстрая и хорошая команда.
— Что для вас значит это противостояние?
— Оно много значит. Я седьмой раз работаю со сборными Канады, участвовал в мемориале Глинки, на МЧМ. Немало было матчей с Россией, это всегда хороший вызов и принципиальное противостояние.
— Вы с Ларионовым участвовали в прошлогоднем финале, семь игроков Канады и три России играли в Остраве. Перенесутся ли эмоции из той игры в этот полуфинал?
— Не обязательно. Мы гордимся тем, что представляем свою страну, они чувствуют то же самое. Этого достаточно. Все знают, что у России и Канады богатая история, все знают, насколько это будет большой матч. Зачем переносить что-то из прошлогоднего матча, всё и так будет. Будет великолепная игра, обе команды знают и уважают соперника. Давайте же сыграем!
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Комментарии 5
Хоккей , Видео , Игорь Ларионов , СБОРНАЯ РОССИИ
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