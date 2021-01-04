«Это особенность молодежного хоккея: в таких матчах, как Россия — Канада — рождаются легенды, появляются люди, которые делают разницу в играх. Настраивать никого не надо будет, все понимают, насколько важен этот матч. У нас очень сильная команда. Мы должны контролировать свои эмоции, быть спокойными с шайбой, играть умно, не проиграть борьбу, грамотно и без паники играть в защите. Давление есть, но оно сильнее на сборную Канады, ведь они играют дома.