Баррет Хэйтон не снял шлем, чуть не спровоцировав драку. Его заклеймили и свои, и чужие — пришлось оправдываться.

Совсем скоро Россия скрестит клюшки с Канадой в полуфинале МЧМ-2021, а пока есть время вспомнить грандиозную победу над этим соперником годом ранее. «Кленовые листья» были настолько не в себе, что их капитан едва не спровоцировал драку на рукопожатии.

Антирекорд канадцев

Поражение со счётом 0:6 стало антирекордом сборной Канады в истории МЧМ. Первый официальный чемпионат мира состоялся в 1977 году, до этого три года это был просто международный турнир юниоров. И в самом первом турнире, который был организован с подачи советской стороны и проходил в Ленинграде, сборная СССР разгромила канадцев со счётом 9:0. Справедливости ради следует заметить, что Канада послала в Ленинград не сборную команду, а клуб «Петерборо Питс», которые даже не являлись чемпионом своей лиги. В официальных МЧМ СССР дважды громил Канаду (уже настоящую сборную) со счётом 7:2, было это в 1989 и 1992 годах, ещё один разгром учинили чехи — 6:1 в 1992-м. Что же до сборной России , то самой крупной победой над Канадой был финал МЧМ-2011, когда наши ребята выиграли у канадцев со счётом 5:3.

И кто бы мог подумать, что в матче группового этапа МЧМ-2020 одна команда будет творить на льду всё, что ей вздумается, а другая — присутствовать на льду чисто номинально. В первой заброшенной шайбе (уже на первой минуте!) России сопутствовала госпожа Удача. Во-первых, ни судьи, ни тренеры Канады не разглядели офсайд, который позже был отчётливо виден на повторе. Во-вторых, вратарь Нико Доус сыграл крайне неудачно — отбил шайбу, но она улетела ему за шиворот. Три гола Россия забила в первом периоде, три — во втором, Россия уничтожала принципиального соперника, показывая мощный, скоростной хоккей, действуя как единый кулак и не давая сопернику ни малейшей на камбэк. «Кленовые листья» меняли вратаря, пытались встряхнуться в перерывах, но в тот день всё было бесполезно. «От этой игры остался привкус кислятины во рту, Россия вышла и потрясающе сыграла. Они набросились на нас, мы были не готовы», — сказал после матча капитан канадцев Баррет Хэйтон.

Капитан канадцев не снял шлем на гимне России

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it 😬 pic.twitter.com/thv5tCj82F— TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019 Хэйтон добавил ложку дёгтя в бочку мёда невероятной победы России. Во время гимна он не удосужился снять шлем, за что получил втык от нашего капитана Григория Денисенко . Россиянин выехал к красной линии, чтобы заставить канадца проявить уважение, но был остановлен судьями. Не мытьём, так катаньем — россияне отказались пожимать Хэйтону руку на рукопожатии, а Кирилл Марченко и вовсе покрутил пальцем у виска, проезжая мимо него. Что двигало Хэйтоном — злость от поражения, желание хоть чуть-чуть испортить сопернику великий праздник? Когда новость разлетелась по СМИ, канадец стал оправдываться тем, что был погружён в свои мысли и просто забыл снять шлем. Но от шквала критики его это спасло.

Его затравили в соцсетях как российские, так и канадские болельщики, критиковали эксперты. Оно и понятно — в Канаде, где к хоккею относятся как к религии и чтят традиции, прекрасно понимают, что такой поступок ложится пятном на всю страну. «Сегодня Баррет Хэйтон, капитан сборной Канады, продемонстрировал один из самых разочаровывающих вариантов поведения, который я когда-либо видел в хоккее. Или срочно выпускайте заявление с извинениями в адрес России, либо убирайте Хейтона из состава прямо по ходу турнира. Мне просто стыдно за поступок нашего капитана. Лично я всегда мечтал играть за сборную Канады на молодёжном чемпионате мира, мечтал представлять свою страну. Но мне так и не довелось этого делать. Вот почему я так на это реагирую. Это привилегия — играть за сборную!», — отметил известный в прошлом нападающий НХЛ Девин Сетогучи.