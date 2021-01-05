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Большой позор сборной России на молодежном чемпионате мира. Канада всухую разгромила команду Ларионова 

Sport24 и ещё 4 8 часов назад
Две недели минуло с контрольного матча Россия — Канада. Тогда считалось, что лишенные игровой практики и только-только собравшиеся родоначальники хоккея — не ровня команде Игоря Ларионова, которая выносила мужиков на Кубке Карьяла. С тех пор, кажется, утекло столько воды, что хватило бы наполнить Тихий океан. Российская молодежка, проигравшая репетицию будущего полуфинала, столкнулась сразу с несколькими проблемами. В том числе, со стилево-идеологическими. Тогда как хозяева чемпионата мира, оттолкнувшись от той победы, шла только наверх и наращивали мощь. К новой встрече они подошли безоговорочными фаворитами.
Вряд ли Россия могла бы рассчитывать на победу, выйдя на Канаду в том составе, что играла с Германией. Однако дисквалификацию отбыл Михаил Абрамов, пожалуй, наш самый креативный центр. Он занял место рядом с Арсением Грицюком и Егором Афанасьевым. Вернулся и Егор Чинахов, чья травма ноги до последнего оставляла его участие в полуфинале под большим вопросом. В конце концов, Даниила Чайку, который то и дело закладывает «мины» в собственной зоне, тренерский штаб сборной России решил придержать седьмым защитником. От греха подальше. Но все же главной надеждой нашей команды в один голос называли Ярослава Аскарова — вратаря, неоднократно обыгрывавшего канадцев на юниорском уровне.
И надо же такому случиться, что Аскаров пропустил с первого броска. Правда, не все это сразу поняли. Услышав звон штанги, команды продолжили играть как ни в чем не бывало, и только в паузе канадцы принялись обниматься. Они-то точно видели, что шайба попала в каркас внутренней части ворот и вылетела обратно в поле. Арбитры уверенно показали на центр, засчитав гол Алекса Ньюхука. Канадский форвард поймал наших защитников на отскоке от борта и застал врасплох Аскарова, уже севшего на колени. Со стартового вбрасывания прошло всего 59 секунд.
Складывалось впечатление, что трансляцию полуфинала включили на перемотку. Только почему-то в режиме Х2 играла только одна команда. Канада была быстрее и агрессивнее. Соперник буквально в каждом эпизоде выигрывал конек у подопечных Игоря Ларионова, а вместе с ним был на голову сильнее в единоборствах. И даже при такой удручающей картине у нас возникали моменты. Как минимум две быстрые перспективные атаки за первый период сборная России провела. Сначала наше первое звено подключило защитника Чистякова, а вскоре с шайбой на ворота катил Чинахов, но не увидел открывавшегося Пономарева…
Те немногочисленные моменты были не началом возрождения сборной России, а сиюминутными вспышками. Вскоре не стало и их. А канадцы свое преимущество только наращивали. На экваторе периода Коннор Макмайкл, который уже в этом сезоне может дебютировать за «Вашингтон», бросал в оставленный всеми угол наших ворот. Ян Кузнецов не смог подбить клюшку канадца, хотя вроде бы его караулил, а Аскаров в это время занимался более важными вещами. Наш вратарь уже в который раз зачем-то выбросил клюшку и ждал, пока ему свою передаст Хуснутдинов.
Если как-то и можно было добить сборную России в этой ситуации, то удалением капитана. И ведь обвинять канадских судей в том, что они незаслуженно выгнали Василия Подколзина с площадки, нельзя. Он сам, без чьей-либо помощи, зарядил канадцу клюшкой по лицу. Как результат — третья заброшенная шайба. С одной стороны, Коул Перфетти бросал с убойной позиции, но при этом шайба прошла под ловушкой у Аскарова. Невольно вспоминается, что на прошлом чемпионате мира Ярослав чаще всего пропускал именно таким образом. При счете 0:3 напрашивались перемены, в том числе на последнем рубеже. Однако своего основного вратаря Ларионов не тронул.
Вместо замены вратаря наш штаб пошел на перестановки в звеньях. Ларионов вытащил из чулана Чайку и Грошев. Причем седьмой защитник и тринадцатый нападающий, просидевшие весь первый период на лавке, вышли на лед сразу после перерыва. Наверное, по задумке, они должны были добавить команде свежих эмоций. Помогло ли? Нет, нет и еще раз нет. Проблемы сборной России оказались куда глубиннее. Выход из зоны не работал категорически. Шайба не доходила не то что до ворот Девона Леви, но даже до канадской синей линии. За половину матча подопечные Ларионова не нанесли даже десятка бросков.
Если до поры до времени еще были вопросы, во что это выльется — в позор Ванкувера или камбэк Баффало — вскоре все встало на свои места. Несмотря на зычные крики Сергея Голубовича на лавке и мотивационные речи Подколзина, который объединил вокруг себя партнеров как настоящий капитан, перевернуть игру не получилось. Грицюк вернулся на лед после травмы, но не стал для нынешней сборной новым Тарасенко. Шайба Брейдена Шнайдера отодвинула Россию от Канады на дистанцию в четыре шайбы. И снова Аскаров отбросил клюшку как ящерица отбрасывает хвост…
Глотком свежего воздуха должно было стать первое в матче большинство. И ведь наши парни его даже реализовали! Абрамов классно попал по летящей шайбе, завершив тем самым осаду канадских ворот. Вот только внимательные канадские тренеры заметили, что вход в зону у сборной России был не совсем чистый. Рискуя удалением, хозяева чемпионата мира взяли челлендж на положение «вне игры». И не прогадали. Считанные миллиметры отделили подопечных Ларионова от в общем-то заслуженного гола. Вот только сетовать на домашнее судейство вряд ли стоит.
До конца матча был буллит, который потащил Аскаров. Была штанга, в которую попал Мухамадуллин. Была безуспешная попытка поиграть вшестером за почти три минуты до конца. Но хоть что-то похожее на переворот сборная России не совершила. Концепция Ларионова громко и трагично разбилась о суровую реальность в виде монструозной Канады. Мы не покидаем чемпионат мира — впереди еще матч за бронзу, но эти 0:5 надолго останутся как один из наиболее позорных и болезненных провалов российского хоккея.
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Хоккей , Ян Кузнецов , Сергей Голубович , Игорь Ларионов , Василий Подколзин , Михаил Абрамов , Даниил Чайка , Ярослав Аскаров , СБОРНАЯ РОССИИ
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