Сборная России открыла счёт в матче с Финляндией на МЧМ-2021 

Сборная России забросила первую шайбу в ворота национальной команды Финляндии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Гол был оформлен на седьмой минуте первого периода. Автором заброшенной шайбы стал Илья Сафонов. Передачей отметился Максим Грошев.
На данный момент сборная России обыгрывает команду Финляндии со счётом 1:0.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.
Ранее был обнародован состав сборной России на матч с командой Финляндии на МЧМ-2021.