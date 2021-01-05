«Конечно, хотелось победы. Да, мы не смогли сделать ровным счетом ничего, не считая отмененной шайбы. В общем, сборная, знай — мы не спали, болели, расстраивались вместе с тобой. И радоваться в будущем тоже будем плечом к плечу. Ты можешь быть уверена в нас. Давай-ка платить нам взаимностью», — заключила Канделаки.