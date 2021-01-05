Пейтон Кребс не постеснялся Захара Бардакова. За такие слова можно было устроить драку.

Сборная России с треском проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021. Пять шайб пропущено, ноль заброшено, не считая отменённого из-за офсайда гола. Позорное поражение россиянам было тяжело пережить. Канадцы только подливали масла в огонь ещё по ходу игры.

Захар Бардаков весь матч пытался зарубиться то с одним, то с другим соперником, хотя Игорь Ларионов предупреждал его ещё после Кубка Карьяла, что драться и поддаваться на провокации нельзя.

«В Финляндии Бардаков заступился за партнёра, здесь этих вещей быть не должно. Это чревато удалением, дисквалификацией. Всем донесли, насколько важно быть дисциплинированным. Надеюсь, больших нарушений и высказываний в прессе не будет. Любое слово в адрес соперника, любое удаление за отмашку может перечеркнуть все старания коллектива в достижении цели», — говорил главный тренер сборной России.

Удаление Бардакова в концовке третьего периода уже никак не повлияло на результат и не перечеркнуло все старания, потому что стараний сегодня было недостаточно, чтобы остановить Канаду. Тем более, что удаление было обоюдным — Бардаков всё-таки нашёл, с кем потолкаться, им оказался Пейтон Кребс. Канадский нападающий придерживал Бардакова клюшкой, россиянин отмахнулся — в настоящую драку не переросло, но по две минуты за грубость получили оба.

Кребс, заходя на скамейку штрафников, повернулся в сторону российского штрафбокса, и через стекло обругал Бардакова не самыми лицеприятными словами: «Пошёл ты, маленькая ***».

Противостояние России с Канадой всё ещё война, кто бы что ни говорил. Обоюдная неприязнь заложена в подкорке игроков обеих команд — об этом, кстати, говорили и канадцы накануне полуфинала.

«Между нашими странами есть чувство вражды, это только делает игру лучше. Думаю, дело в духе соперничества, в таких матчах весело играть», — отмечал защитник Джейми Драйсдейл.

В запале матча любая искра способна перерасти в пожар. Если Бардаков искал драки всю игру, то после таких слов мог бы смело скидывать краги, отсидев положенные две минуты. Матч уже не спасти, так какая к чёрту разница? Но Бардаков не стал отвечать — то ли остыл, то ли не услышал, что ему кричали, то ли вспомнил наставления Ларионова. Россия так или иначе проиграла по всем статьям. Теперь настало время переварить поражение, успокоиться и постараться собраться на матч за бронзу.