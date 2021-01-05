Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Матч-центр
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 1
Арсенал Арсенал
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
1 1
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
0 1
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Байер Байер
Кёльн
Кёльн
0 1
Аугсбург Аугсбург
Арминия
Арминия
0 1
Боруссия М Боруссия М
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 3
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
1 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
2 0
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
5 2
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 0
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Унион
Унион
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
10 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
18:15
Алавес Алавес
Эльче
Эльче
20:30
Хетафе Хетафе
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
20:00
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
21:00
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
23:30
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:15
Эвертон Эвертон

Депутат Лебедев — о поражении России от Канады: «Хватит устраивать истерику. Они что, Кувейту проиграли?» 

Sport24 и ещё 1 1 час назад
Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал поражение молодежной сборной России от сверстников из Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.
«Нормальная ситуация. Ну проиграли, ну и что? Почему мы каждый раз из каких-то событий делаем либо сенсацию, либо похороны? Когда Россия обыграла США, многие уже повесили себе на шею и грудь золотые медали и кричали, какая великолепная сборная. А проиграли Канаде — какая сборная стала ужасная. Ну что за бред?
Давайте уже успокоимся, ничего сенсационного не произошло. Сборная дошла до полуфинала, где столкнулась с хорошо организованным и сильным соперником — проиграла, все. Хватит уже устраивать истерику на ровном месте. На сегодняшний день наша молодежка слабее канадской, в следующем году ситуация может измениться.
Читаю сейчас все сообщения в прессе, и там смешивают, извините, с говном нашу команду, а за что? Что случилось? Они что, проиграли сборной Кувейта или Южной Америке, которые вчера клюшки взяли в руки? Они проиграли одной из ведущих хоккейных держав мира, и ничего страшного в этом нет. Сборная Россия по футболу проигрывает всем подряд, а тут проиграли сильнейшему. Дошли до полуфинала — нормальный результат. Тем более, это молодежка, люди, которые только становятся и крепнут силами в мировом хоккее. И я уверен, что завтра половина этой команды заиграет, в том числе, и в НХЛ.
Думаю, канадцы уже присмотрели себе нескольких игроков в свои клубы. Ничего не произошло, спасибо ребятам, что дошли до полуфинала. Дай бог, выиграют бронзу, а не выиграют — ничего не произойдет, будем в следующем году также за них болеть», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.
Sport24: последние новости
Большой позор сборной России на молодежном чемпионате мира. Канада всухую разгромила команду Ларионова Большой позор сборной России на молодежном чемпионате мира. Канада всухую разгромила команду Ларионова Подколзин рассказал о реакции на сообщение Овечкина: «Я был в шоке, это очень круто» Подколзин рассказал о реакции на сообщение Овечкина: «Я был в шоке, это очень круто» КХЛ. «Салават Юлаев» — «Авангард». Видеотрансляция КХЛ. «Салават Юлаев» — «Авангард». Видеотрансляция
Комментарии 24
Хоккей , Игорь Лебедев , Денис Николаев , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение