«Нормальная ситуация. Ну проиграли, ну и что? Почему мы каждый раз из каких-то событий делаем либо сенсацию, либо похороны? Когда Россия обыграла США, многие уже повесили себе на шею и грудь золотые медали и кричали, какая великолепная сборная. А проиграли Канаде — какая сборная стала ужасная. Ну что за бред?

Давайте уже успокоимся, ничего сенсационного не произошло. Сборная дошла до полуфинала, где столкнулась с хорошо организованным и сильным соперником — проиграла, все. Хватит уже устраивать истерику на ровном месте. На сегодняшний день наша молодежка слабее канадской, в следующем году ситуация может измениться.

Читаю сейчас все сообщения в прессе, и там смешивают, извините, с говном нашу команду, а за что? Что случилось? Они что, проиграли сборной Кувейта или Южной Америке, которые вчера клюшки взяли в руки? Они проиграли одной из ведущих хоккейных держав мира, и ничего страшного в этом нет. Сборная Россия по футболу проигрывает всем подряд, а тут проиграли сильнейшему. Дошли до полуфинала — нормальный результат. Тем более, это молодежка, люди, которые только становятся и крепнут силами в мировом хоккее. И я уверен, что завтра половина этой команды заиграет, в том числе, и в НХЛ.