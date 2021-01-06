Молодежная сборная России уступила команде Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира-2021. Финны обыграли подопечных Игоря Ларионова со счетом 4:1.
Сборная России впервые за три года осталась без медалей МЧМ.
По окончании встречи голкипер сборной России Ярослав Аскаров в одиночестве наблюдал за празднованием сборной Финляндии. Российский вратарь выкатился на синюю линию и грустно взирал за происходящим на противоположной половине площадки.
Иностранные пользователи англоязычного хоккейного форума HF Boards, а также социальной сети Instagram прокомментировали результат команды Игоря Ларионова:
docbenton:— Хуснутдинов по-прежнему будто черная дыра для своей команды… как Ларионов может не видеть, насколько плох этот парень?
tictactoe:— Верните Брагина!
BlitzSnipe:— Сборная России настолько слаба, что у нее нет даже креативности. Не знаю, что происходит с их командой. Хоккеисты думают и принимают решения очень медленно.
ottawarenegader613:— Эту команду тренирует Подколзин.
MiroPRKL:— Какая скучная игра.
tictactoe:— Не понимаю, почему Ларионов стоит за скамейкой запасных…что он сделал, дабы быть тренером? Он был отличным хоккеистом, но это не имеет никакого отношения к тренерской работе.
jj cale:— Странно… что случилось с Россией на этом турнире? Они будто выдохлись.
Odie Cleghorn:— Ларионов будет тренером ближайшие 10 лет?
Stive Morgan:— Посмотрите на русских, они раздавлены!
ChickenMcNugget:— Я бы не хотел быть Подколзиным прямо сейчас.
APVJ:— Худший коучинг в истории.
brendan smith:— Аскаров — это вратарская версия Якупова. К сожалению, я не вижу его в НХЛ.
@heshootshesports:— Ларионов показал ужасный хоккей, верните Брагина!
@nicholast58:— А русские думали, что выиграют золото. Смешно!
@bullshit_9_:— Самое слабое поколение сборной России за многие годы. Абсолютно безликая команда, отсутствие лидера и опытного тренера. 4-ое место заслуженно уезжает в Россию.