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Молодежная сборная России уступила команде Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира-2021. Финны обыграли подопечных Игоря Ларионова со счетом 4:1.

Сборная России впервые за три года осталась без медалей МЧМ.

По окончании встречи голкипер сборной России Ярослав Аскаров в одиночестве наблюдал за празднованием сборной Финляндии. Российский вратарь выкатился на синюю линию и грустно взирал за происходящим на противоположной половине площадки.

Иностранные пользователи англоязычного хоккейного форума HF Boards, а также социальной сети Instagram прокомментировали результат команды Игоря Ларионова:

docbenton:— Хуснутдинов по-прежнему будто черная дыра для своей команды… как Ларионов может не видеть, насколько плох этот парень?

tictactoe:— Верните Брагина!

BlitzSnipe:— Сборная России настолько слаба, что у нее нет даже креативности. Не знаю, что происходит с их командой. Хоккеисты думают и принимают решения очень медленно.

ottawarenegader613:— Эту команду тренирует Подколзин.

MiroPRKL:— Какая скучная игра.

tictactoe:— Не понимаю, почему Ларионов стоит за скамейкой запасных…что он сделал, дабы быть тренером? Он был отличным хоккеистом, но это не имеет никакого отношения к тренерской работе.

jj cale:— Странно… что случилось с Россией на этом турнире? Они будто выдохлись.

Odie Cleghorn:— Ларионов будет тренером ближайшие 10 лет?

Stive Morgan:— Посмотрите на русских, они раздавлены!

ChickenMcNugget:— Я бы не хотел быть Подколзиным прямо сейчас.

APVJ:— Худший коучинг в истории.

brendan smith:— Аскаров — это вратарская версия Якупова. К сожалению, я не вижу его в НХЛ.

@heshootshesports:— Ларионов показал ужасный хоккей, верните Брагина!

@nicholast58:— А русские думали, что выиграют золото. Смешно!

@bullshit_9_:— Самое слабое поколение сборной России за многие годы. Абсолютно безликая команда, отсутствие лидера и опытного тренера. 4-ое место заслуженно уезжает в Россию.