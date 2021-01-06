10 лет сборная России не выигрывает молодежный чемпионат мира, в мае будет 7 лет, как сборная России не выигрывает взрослый чемпионат мира. Для страны, которая позиционирует себя хоккейной державой и вкладывает огромные средства и силы в этот вид спорта, считаю это огромной неудачей. Мы столько раз проигрывали за эти годы, что горечь поражений и тоска навсегда поселилась внутри нас, тех, кто любит хоккей. Каждый год мы задаемся вопросами: кто виноват и что делать. Какие-то шаги действительно предпринимаются, только прогресса не видно.

Где будет наша сборная на турнире со всеми сильнейшими, если игроки НХЛ не приедут? Показательно, что на чемпионате мира — 2018 в Копенгагене, когда многие наши энхаэловцы не смогли приехать, мы вылетели в четвертьфинале. Показательно, что на Кубке мира, где собрались все топовые хоккеисты мира, мы влетели Канаде в полуфинале. Но если на взрослом уровне россиянам объективно сложно соперничать с канадцами, которые могут собрать несколько составов, то на молодежном частенько давали бой. За счет характера, гибкости, ума, эмоций. Но даже этого не произошло в этом году. На этом фоне приходит осознание ценности побед на Евротуре, которые в нашей стране некоторые превозносят до небес. Легче сейчас нашей молодежной сборной без медалей МЧМ, но с Кубком Карьяла? Почему нам продолжают говорить, что на Кубке Первого канала идет «настоящая спортивная война», а «героическое выступление молодежки в Хельсинки заложило фундамент победы в Москве»? И уж совсем грустно становится, когда вспоминают победу на Олимпиаде в Южной Корее. Победа в овертайме над Германией ничего не дала российскому хоккею. Гавриков, Зуб, Шестеркин, Сорокин, Нестеров, Барабанов, Григоренко, Гусев, Капризов и так бы уехали в НХЛ рано или поздно. Другие так и продолжили бы выступать в КХЛ, кто-то успешнее, кто-то — менее. Ни одной звезды не родилось в Пхенчхане. И нигде, кроме России, этот олимпийский турнир без НХЛ не вспоминают.

Олимпиада скорее сыграла злую шутку с российским хоккеем. Заставила поверить, что теперь мы всесильны и можем все. После этого в национальной команде началась чехарда с тренерами. Ни один специалист не продержался больше сезона на своем посту. Последнему уволенному даже не дали шанса «провалиться» на чемпионате мира. Алексей Кудашов просто весной покинул СКА и сборную по семейным причинам, которые сам никак не смог объяснить. Спустя пару месяцев он уже искал работу в другом клубе. Интересно, что Илью Воробьева уволили за третье место на ЧМ, куда приехали все звезды. При этом тогда нам говорили, что любая медаль — это хорошо. В итоге пострадал только тренер, а руководство даже не признало свои ошибки.

На молодежном уровне долгое время у руля был Валерий Брагин. Его много ругали за стиль игры и отсутствия золота. В прошлом году появился Игорь Ларионов , который лаконично вписался в тренерский штаб. И команда, от игры которой все получали кайф, добралась до серебра. Тогда казалось, что мы на правильном пути. В конце сезона в сборных вновь произошли корректировки: Брагина повысили до наставника главной команды, забыв о его неудачном опыте работы со взрослыми. Ларионова с опытом работы тренером в один неполный сезон сделали главным тренером молодежки.

«Ларионов профессионал, знает хоккей от «А» до «Я», знает и МХЛ, и НХЛ. Игорь в курсе дел хоккея во всем мире», — говорил летом Владислав Третьяк.

Молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне показал, что Ларионов не справился на своем первом большом турнире в роли главного. Однако Игорь Николаевич заслуживает второй шанс. И это несмотря на то, что МЧМ совсем не убедил, а итоговая пресс-конференция даже расстроила. Просто не давать второй шанс — это пойти по пути взрослой сборной, где каждый год по непонятным причинам увольняют тренеров. Верю я и в помощников Ларионова (речь о Филатове и Голубовиче). Но, конечно, чтобы работать вместе, нужно решать все конфликты. Доводилось слышать, что в тренерском штабе сборной было не все гладко. Тренеры разбились на лагеря и не смогли договориться. Из-за того, что к сборной не было прямого доступа, трудно понять, какую роль в штабе играли Филатов и Голубович, которые добивались побед с этими ребятами на юниорском уровне. Их команды, кстати, играли в другой хоккей. Потапов, кажется, был на лавке, только чтобы передавать данные через наушник.

Интересно будет посмотреть, что покажет взрослый чемпионат мира, если он вообще состоится. Ведь кандидатура Валерия Брагина все еще вызывает сомнения. Еще один турнир без золота — провал. Но должен ли нести ответственность только тренер, которого недавно назначали? В этом уверенности нет. Руководство Федерации хоккея России постоянно говорит о том, что «в командах России давно сложилась единая система подготовки, во всех сборных схожие условия по тренировочному процессу — общая игровая модель, корректирующаяся только с учетом возраста игроков». Вот только стили Ларионова и Брагина прямо противоположные. А игра сборной зависит от того, приедет ли на чемпионат мира Панарин, Овечкин, Малкин или придется рассчитывать на Шипачева и Ко. И в этом нет никакой системы. Ведь мы каждый турнир в мае ждем освободившихся игроков НХЛ, до последнего держим место в заявке для пары человек.

И это неплохо. В Северной Америке выступают все сильнейшие. Просто нужно это признать, а не говорить о системности. В конце концов эта «системность» и атакующий стиль Ларионова привели молодежку к четвертому месту на МЧМ с вполне неплохим составом. Мне кажется, что нас, журналистов и болельщиков, постоянно обманывают. Сначала говорят, что цель — только победа, а потом превозносят бронзовые и серебряные медали. Одновременно с этим могут из-за поражения в полуфинале (пример Воробьева) уволить тренера. Наверное, пришло время спрашивать не только с игроков и тренеров, которые и так регулярно отвечают за результат, но и с руководства федерации. Пять лет без золотых медалей — это серьезный срок. Кажется, уже сейчас настала пора что-то менять. И я не имею в виду увольнение Валерия Брагина или Игоря Ларионова. Время отвечать тем, кто их назначал и принимал другие судьбоносные решения для российского хоккея.