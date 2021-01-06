Роднина назвала «ерундой» оскорбление российских хоккеистов 

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на баннер финского фаната, оскорбившего россиян на чемпионате мира по хоккею среди молодежи, сообщает РИА Новости.

Прославленная спортсменка подчеркнула, что в ситуации, раздутой до уровня скандала, отчасти виноваты журналисты.

Ранее на матче за третье место между россиянами и финнами в рамках прямой трансляции был показан финский болельщик с баннером, на котором было написано «Рюсся свергнуты». Фразу назвали оскорбительной из-за слова «рюсся», которое в Финляндии употребляется в контексте пренебрежительного отношения к русским.

Ирина Роднина, комментируя ситуацию, заявила, что поведением финского фаната должны оценить представители Международной федерации хоккея и организаторы чемпионата мира и вынести свои вердикт. При этом фигуристка напомнила, что на массовых спортивных состязаниях часто происходят казусы в виде выбегающих на поле собак, голых болельщиков и т.д. Однако, по ее словам, это не те события, которые должны отвлекать спортсменов от игры.

«Если мы говорим о спортивной журналистике, то не эта ерунда должна интересовать», — пояснила Роднина.