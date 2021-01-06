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«Не надо сейчас унижать команду». Итоговое выступление Ларионова после провала на МЧМ 

Чемпионат.com 1 час назад
Молодёжная сборная России со счётом 1:4 проиграла сверстникам из Финляндии в матче за бронзу на чемпионате мира в Эдмонтоне. После поражения на вопросы журналистов ответил главный тренер российской команды Игорь Ларионов, объяснявший причины провала.
— Ребята расстроены, но что они смогут взять из этого турнира?
— Во-первых, новый опыт жизни в «пузыре», быть вместе, сплотиться. Во-вторых, это отличный опыт, у нас семь человек могут сыграть на МЧМ в следующем году, мы сможем строить команду вокруг них. В остальном это хоккей, игра сантиметров. Всё может решить один метр, одна ошибка, одна потеря. Это молодые игроки, всегда надо искать позитив, даже когда не смог взять медали. Я горжусь нашей командой, ребята были профессионалами в плане подготовки и рабочей этики.
— Как оцените игру Аскарова?
— Молодой игрок, высокие ожидания. Я никогда не сомневался в этом парне, он будет большой суперзвездой в России и НХЛ. Это игра сантиметров и отскоков. Он хорошо провёл турнир, один из лучших игроков в нашей команде. Он сыграет на МЧМ в следующем году и будет ещё лучше.
Оцените лидерские качества Подколзина.
— Я был впечатлён им. Не сомневался, кого делать капитаном, его лидерские качества, преданность игре были фантастическими. Он был очень хорош, это парень, который отдаёт 150% каждый матч. Приятно видеть, как он делает шаги, чтобы стать игроком, на которого можно положиться в любой ситуации. Я сказал ему, что он показал выдающуюся игру.
— Вы говорили о креативном хоккее, насколько у вас получилось?
— Мы говорили о владении шайбой, выполнение плана, но надо учитывать и самих игроков, и усталость, если она есть. Молодые ребята делают ошибки, но мы всё равно хотим играть в хоккей, на который приятно смотреть. Мы не хотим видеть скучный хоккей. В некоторых играх это работало, в некоторых нет. Наша команда, наше молодое поколение игроков всё ещё пытается вернуть этот стиль, когда игра — это весело и в удовольствие.
— Что вы узнали об Амирове на этом турнире?
— Молодые ребята могут удивить, впечатлить, а иногда и разочаровать. Главный вопрос с молодёжью — стабильность. На таком турнире у всех есть взлёты и падения. Думаю, в целом он играл хорошо, забил несколько хороших голов, хорошо играл в атаке. Я старался дать ему свободу творить, использовать свои сильные стороны. Он развивается, шаг за шагом. Этот турнир был хорошим шагом вперёд. Ребята проанализируют и будут двигаться дальше, используя этот опыт, чтобы быть успешными в будущем.
— Мог ли Кубок Карьяла сыграть с командой злую шутку и действительно ли не хватило матчей Суперсерии для более тщательной подготовки?
— Не хочется возвращаться назад, искать оправдания. Конечно, матчи Суперсерии помогли бы. Кубок Карьяла показал, что мы нация, которая готова играть в атакующий хоккей, а не сидеть и обороняться. Мы хотели играть первым номером, успех дал уверенность ребятам. Прошло много времени, здесь другой турнир и сама ситуация с «пузырём», мы получили большой опыт и сопротивление многих команд. Нужно извлечь уроки, двигаться дальше, работать над прогрессивным и интересным хоккеем. Вижу большой потенциал, что ребята приобретают опыт. На топовых соревнованиях всё решают маленькие детали и нюансы. Мы ищем позитив во всём, молодые ребята, у них всё впереди. Нельзя их критиковать и унижать. Они отдали всё, что могли.
— Не считаете, что для большинства хоккеистов сборной прививаемый вами игровой стиль оказался непривычным и сложным?
— Это целый комплекс ответов. Ребята почувствовали, им понравилось, что мы им предлагали. Мы с уважением относились ко всем соперникам. У той же Канады 20 игроков задрафтованы в первом раунде, это лучшие хоккеисты в своём возрасте в мире. Пропущенный нами гол и удаление дало им много кислорода. Повторюсь, ребята должны играть в хоккей, который даёт им развиваться. Спасибо клубам КХЛ и ВХЛ, которые подготовили ребят. У нас семь человек, которые были на год моложе, это костяк команды на следующий год.
— Какие ошибки вы лично допустили и что можете сказать болельщикам?
— Можно извиняться сколько угодно, я скажу от себя и от штаба, что ребята проделали колоссальную работу. Но таковы эмоции. Когда ты направляешь состав на игру, то она диктует им условия, которые надо преодолевать. С нашей стороны преждевременно говорит об эмоциях, нужно всё проанализировать, а не делать скоропалительные выводы. Мы все разочарованы, мы благодарны нашей армии болельщиков. Такое могло случиться с любой командой.
— Подколзин сказал, что игроки вас подставили. Действительно ли они вас подставили своей игрой?
— Я благодарен Василию за его лидерские качества, он отдал все силы, все эмоции, весь свой талант, чтобы турнир был успешным. Я скажу это в адрес сей команды. Мы не можем кого-то унизить. Ребята сделали всё, что могли. Вопрос не во мне, а в команде, нации, стране, которая ждала успеха. Но в любом поражении всегда находят причину в тренерах. Это часть бизнеса, здесь нет вопросов. Ребята почувствовали, что такое хоккей, эмоции. Будем делать корректировки. Ты всегда ожидаешь от ребят ходов, которые ведут к рискам. Ещё раз благодарю Василия и его помощников — Семёна Чистякова и Родиона Амирова. За их вклад и влияние на коллектив. Я этими ребятами горжусь. Я им всем пожелал успехов в клубах и в карьере.
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Комментарии 118
Хоккей , Игорь Ларионов , СБОРНАЯ РОССИИ
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