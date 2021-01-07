— Для вас такое выступление нашей молодежной сборной в Эдмонтоне стало неожиданностью?

— Из-за коронавируса не было привычного ажиотажа вокруг. Турнир скоротечный, и произойти могло все, что угодно. После поражения от Канады наши тренеры говорили, что мы оказались не готовы к такому началу матча, это было странно слышать, учитывая, что на МЧМ команды всегда бегут забивать в самом начале встречи. Конечно, хотелось быть в призах, но не получилось. Я матч за третье место не смотрел.

— Нервов не хватило?

— Нет, я достаточно спокойно отнесся к данной ситуации. Посмотрел обзор матча, мы хорошо давили первый период, не забили свои моменты и в ответ получили. Пока Россия меряется письками с Канадой, выясняет, кто круче, финны показывают, что их система работает на всех уровнях. Они и взрослый чемпионат выиграли, и молодежный недавно. Я не удивлен, что мы им проиграли. Такой наш уровень на сегодняшний день, ничего страшного, двигаемся дальше.

— Сейчас очень много критики в адрес Ларионова. Также говорится про проблемы в нашей хоккейной системе, на это часто указывает Фетисов. Согласитесь?

— Мы сдаем каждый год на молодежном первенстве. Раньше из молодежки приличное количество игроков уезжало в НХЛ, начиная со времен Кузнецова и Тарасенко. Конечно, условия подготовки конкретно на этом чемпионате мира специфические, но ведь у остальных команд тоже не было времени на подготовку. У нас раньше сборная собиралась со всех клубов по всей России, а сейчас такого нет.

Мне непонятно, почему СКА ЦСКА являются базовыми клубами сборной, первой особенно. Зачем меняют Брагина, когда все работало. К Игорю Николаевичу Ларионову у меня никаких претензий нет в плане человеческих качеств и тому подобное, он профессионал своего дела. Решили попробовать его, но, может, стоило начать с лиг U16, U17, U18. Черт его знает, тут надо разбираться, копаться, а я без особого азарта стал следить последнее время за происходящим, потому что, например, некоторые обмены в КХЛ меня сильно смущают. Такое ощущение, что кто-то политически пытается выиграть что-то для себя. Для меня много вещей неоднозначных, искренности мало, вот так я скажу.

— Сейчас есть мнение, что эта молодежная сборная слишком вальяжная, ребята не такие голодные до побед, как раньше, напоминают сытых котов. Насколько это близко к правде?

— Я некоторых молодых хоккеистов знаю, многие искренне расстроились, что их не позвали в сборную. Да и Вася Подкользин так кричал на скамейке запасных, пытался завести команду во время матчей… Я думаю, что тут вопрос пофигизма не стоит. Давайте так: я смотрю с экрана телевизора и не могу точно сказать, что там происходит внутри команды. Если мы выигрываем, то все кричат, что система работает, а как проигрываем, начинаем отмазываться малым количеством времени на подготовку. Всегда будут обсуждать руководство ФХР, от этого никуда не деться. Споры и разногласия после поражений неизбежны. Еще раз повторюсь: искренности мало. Я вот сейчас даю интервью как болельщик сборной России, а в комментариях под ним напишут, что я говно и лицо нетрадиционной секусуальной ориентации.

— Думаете, скажут, чтоб вы в кино шли сниматься?

— Да, а в хоккей, скажут, чтоб я не лез. Но я знаю, что такое хоккей, и за пацанов могу сказать одно: они выходили и бились на льду, им не было все равно. Думаю, они с поникшими глазами приедут домой. Зачем валить всю вину на них, я не понимаю. Точно так же я не понимаю, зачем поменяли Брагина.

Я могу сказать, что пора более современное спортивное образование получать, время меняется, а у нас нет молодых тренеров, как на Западе. Там немного все по-другому. Посмотрите, как там внедрен тот же тик-ток в спорт. Как молодежь продвигает продукт и завлекает зрителя. Сначала я это в штыки воспринимал, но сейчас я понимаю, что они хотят и как хотят.

Я нахожусь на грани Советского Союза, где я родился, и нынешним веком. Я стараюсь быть ближе к молодежи, к теме, чтобы быть на одной волне и понимать, что сейчас происходит. Может быть, и в хоккее сейчас все по-другому. Может быть, не стоит обращать внимание на взрослых тренеров, которые приходят в клубы и действуют по старой и советской схеме.

— Давайте по факту. С приходом в систему сборных Романа Ротенберга у национальной и молодежной команд только одна медаль Пхенчхана за 6 лет. Может, пора что-то поменять?

— Я Романа Борисовича давно знаю, играли в хоккей любительский, когда он еще был директором по маркетингу в КХЛ. К маркетингу там вопросов вообще нет. А почему так получилось в плане медалей — надо разбираться. Вроде приехали энхаэловцы в Словакию и проиграли какой-то второсортной третьесортной команде с выстроенной системой. Черт его знает, может быть, нужен подход другой. Мне сложно говорить, я не знаю внутрянки всей.

Наверное, на сегодняшний момент мне интересно заниматься творчеством, я обожаю спорт — играю в гольф, поеду сейчас с сыном на хоккейную тренировку. Я учусь современному спортивному образованию у себя на проекте, и, может быть, через несколько лет жизнь поменяется, а я буду больше в теме. Но у нас же были и раньше времена, когда мы 11 лет ничего не завоевывали. Прервал эту серию Ковальчук.

— Кого-то отметили из ребят в молодежке? Как вам игра Аскарова, которого сейчас критикуют?

— Это же жизнь. Где-то не фартануло, скоротечный турнир. Не выделю никого, ровная команда. МЧМ по хоккею такая хаотичная история — они молодые, принимают быстрые решения. Мы с Володей Антиповым (пятикратный чемпион России. — Sport24), празднуя Новый год, разговаривали — взрослый хоккей другой: где-то паузу взять, где-то дать сопернику атаковать, от обороны сыграть, где-то поймать на контратаке. А здесь молодняк, где шайбы иногда залетают наобум. Бедный Аскаров, ну клюшка повылетала, значит, звезды не так расположились, давление подскочило — не его день. Еще раз, я не расстроился. Я плакал, когда первая сборная проиграла Канаде на ОИ-2010 — 3:7. Тогда мы разговаривали с Зариповым и Морозовым, которые говорили: «Ну такой турнир. Да, получили. Если бы играли до 4 побед — все было бы по-другому».

Здесь такая же тема: мы проигрываем чехам, обыгрываем США, которые становятся чемпионами, вы же понимаете, что это хаотично все. Проиграли канадцам, а они — США. Немцы 2:16 проигрывают Канаде, а с нами играют практически вровень — это МЧМ. Я уверен, если бы играли до 2-3 побед, канадцы бы взяли титул. Не знаю, как оценивать такие турниры, не фартануло, наверное. Как с финнами играли в 2019-м на взрослом ЧМ: душили, душили — бац, и Вася пропустил.

Я считаю, чтобы все работало — все должны быть на своих местах. Чтобы руководство не лезло в раздевалку, а раздевалка к руководству. А когда идет так, что человек хочет быть генменеджером, и уборщиком, и продюсером, и хоккеистом — получается полный звездец.