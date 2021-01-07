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«Россия хотела взять золото. Медаль — хорошая вещь, но не для нашего хоккея» 

Чемпионат.com 1 час назад
Молодёжная сборная России вернулась в Москву из Эдмонтона, где завершился МЧМ-2021. Наша команда не смогла пробиться в финал, а затем проиграла Финляндии в матче за бронзовые медали. Главный тренер молодёжки Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов, в том числе о тренере по физподготовке, неудачной игре в атаке и опыте, который должен сделать всех сильнее.
«В случае Арзамазова вопрос не о том, кто чей родственник, а о том, кто какой профессионал»
— Что читали в дороге?
— Книгу, которая обучает жизни, терпению, доброте. Жизнь продолжается. К сожалению, не получилось сделать, что хотели. В любом случае это опыт и мотивация двигаться дальше. Ребята разочаровали всех нас, но так устроен спорт. Будем стремиться быть лучше.
— Третьяк и Ротенберг сказали, что у команды были проблемы с физикой, что вы скажете об этом?
— Не то время, чтобы комментировать физику, это требует более детального рассмотрения. Может быть, у шведов тоже была проблема с физикой, и поэтому они не попали в четвёрку. Говорить об этом преждевременно.
— Сейчас говорят, что тренер по физподготовке Филипп Арзамазов ваш родственник, неизвестный тренер. Что вы по этому поводу скажете?
— Работа над физическим состоянием шла, как и всегда. Что касается Филиппа Арзамазова, то он много лет отработал в московском «Динамо». Поэтому в данном случае вопрос не о том, кто чей родственник, а о том, кто какой профессионал. Мы не можем сейчас кивать в одну сторону, потому что у нас команда, в которой собраны квалифицированные специалисты. Здесь не может быть таких вопросов. Понятно, что поражение — это поражение тренеров. Игроки делали своё дело. Но в нашем понимании была проделана хорошая работа в необычное время. Говорить, что кто-то был не готов, не совсем правильно. Не думаю, что это нужно адресовать в сторону тренера по ОФП.
— Сравните давление общественности и СМИ на вас как тренера и когда вы играли за сборную, в НХЛ.
— В НХЛ так много не пишут о хоккее, как пишете вы. Я не читал прессу, это не то что отвлекает, а надо трезво оценивать ситуацию, чтобы не впадать в эйфорию или депрессию. Просили и ребят. Эти вещи влияют на молодёжь, на их реакцию и восприятие. Мы уважаем ваш труд, проблем или претензий никаких нет.
«Медаль — хорошая вещь, но не для нашего хоккея. Россия хотела взять золото»
— Нужно ли относиться к МЧМ как к обучению и смотреть, что вырастет из команды через 2-3 года?
— Скорее всего, так. Мы говорим о молодёжи, можем ставить высокие задачи, которые хотим выполнить не только мы, но и все остальные страны-участники. Не всегда получается. Не хочется ссылаться на тренеров других стран, которые тоже попадают в какие-то ситуации, не могут попасть в финал, полуфинал, вылетают на ранней стадии. Этот опыт был не лучшим, потому что не взяли медали. Хотя о медалях речь не стоит, мы хотели взять золото. Медаль — хорошая вещь, но не для нашего хоккея. Хотя хоккей вырос, прогрессирует, стал более конкурентоспособным. Для ребят это урок, это поражение должно сделать их сильнее.
— Почему ступор в атаке наступил?
— Трудно понять, почему такой ступор случился в атаке. Задача состояла в том, чтобы контролировать шайбу. Мы не должны гоняться за шайбой, мы должны её контролировать. Если смотреть на картинку, то в одном месте находятся четыре игрока в белой форме, и один — в красной, но шайба приходит ему. Он подобрал и забросил шайбу. Потом получили двойное удаление, которое завершилось ещё одним голом.
Если говорить конкретно об атаке, то всё это сложно понять. Та же канадская команда в финале ничего не забила, хотя провела очень сильный турнир. Можно ссылаться на особенности молодёжного хоккея, на его непредсказуемость. Ребята, которые должны были забивать, оказались на голодном пайке. Шайба не шла в ворота. Тот же матч с Финляндией должны были выигрывать в первом периоде, после 1:0 была масса моментов, и нужно было отправлять эту сборную домой. К сожалению, этого не случилось. Сейчас можно ссылаться на усталость, ненастроенность. Ребята отработали, отпахали, отыграли не на отличном, но на хорошем уровне. Этого не хватило, чтобы закончить турнир на высокой ноте.
— Вас этот опыт сделал сильнее?
— Безусловно. Ты попадаешь в такую ситуацию и должен понять, насколько какие-то вещи можно было подправить. Я их проанализировал, посмотрел. Ребят видишь редко, они находятся в своих комнатах. Нужно будет найти правильный подход, факторы, которые иногда не позволяют сделать то, что хочешь.
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Комментарии 19
Хоккей , Игорь Ларионов , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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