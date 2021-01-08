«Наградить государственный террор жестокого диктатора Лукашенко проведением крупного международного мероприятия было бы совершенно неправильно. Федеральное правительство должно увидеть это и срочно призвать Федерацию хоккея Германии и Международную федерацию хоккея перенести ЧМ [из Минска]», — написала она в Facebook.