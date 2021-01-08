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В Бундестаге предложили лишить Минск права проводить ЧМ-2021 по хоккею 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Депутат бундестага от партии «Зеленые», член германо-белорусской парламентской группы Маргарете Баузе призвала лишить Минск права проведения в Белоруссии чемпионата мира по хоккею в 2021 году, чтобы не «награждать» президента республики Александра Лукашенко проведением международного мероприятия.

«Наградить государственный террор жестокого диктатора Лукашенко проведением крупного международного мероприятия было бы совершенно неправильно. Федеральное правительство должно увидеть это и срочно призвать Федерацию хоккея Германии и Международную федерацию хоккея перенести ЧМ [из Минска]», — написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что руководство Международной федерации хоккея (IIHF) рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска.
Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.
В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того, правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии.
Глава IIHF Рене Фазель 10 декабря выразил надежду, что ситуация вокруг Минска успокоится, и отметил, что стоит задача провести чемпионат в Минске и Риге, как и было задумано.
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Комментарии 131
Хоккей , Видео , Рене Фазель , Александр Лукашенко , Бундестаг
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