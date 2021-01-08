Соответствующее решение было принято на рабочем совещании штаба сборной России под руководством президента ФХР Владислава Третьяка , главы штаба Романа Ротенберга , Ларионова и тренеров национальной команды.

Под руководством специалиста сборная России заняла четверное место на молодежном чемпионате мира в канадском Эдмонтоне. Во встрече за третье место команда уступила Финляндии со счетом 1:4.