«В финале у Канады тоже было фиаско» 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
1 1
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
0 1
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Вердер
Вердер
0 2
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Байер Байер
Арминия
Арминия
0 1
Боруссия М Боруссия М
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 3
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
1 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
2 0
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
5 2
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 0
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 3
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Байер
Байер
17:30
Вердер Вердер
10 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
18:15
Алавес Алавес
Эльче
Эльче
20:30
Хетафе Хетафе
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
20:00
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
21:00
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
23:30
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:15
Эвертон Эвертон
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
13 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла
Астон Вилла
23:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Байер Байер
15 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
23:00
Челси Челси
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
17:30
Аугсбург Аугсбург
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Майнц Майнц
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион

«В финале у Канады тоже было фиаско» 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня в офисе Федерации хоккея России состоялось рабочее совещание штаба сборной под руководством президента ФХР Владислава Третьяка. В нём приняли участие глава штаба, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, главный тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов, а также тренеры сборной России U20.
После завершения мероприятия главный тренер российской молодёжки Игорь Ларионов пообщался с представителями СМИ.
О невыполненной задаче
«Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022.
Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР. От имени ФХР и штаба сборной благодарим болельщиков, которые нас поддерживали и до конца верили в победу нашей команды. Будем стремиться, чтобы оправдать ваше доверие и поддержку в будущем».
О плохой реализации моментов
«Прошло совещание. Присутствовали я, Владислав Третьяк, Роман Ротенберг, мои помощники в тренерском штабе. Пару дней назад закончился МЧМ. К сожалению, мы не достигли того, что хотели. Нам указали на ошибки, которые надо исправить, чтобы наш хоккей был более доминирующим и команда играла в хоккей, который будет успешен.
Атака была в ступоре? Игра в хоккей предполагает, чтобы были забиты голы. Но мы забили пять американцам, четыре — шведам. Просто у нас была не самая высокая реализация, это ключевой момент. Работа защитников, игра на пятаке — эти детали определяют исход матчей, нам надо это улучшить.
Идти по головам и говорить про кого-то персонально нет смысла. Игра состоит из ошибок. Канада забила 16 голов немцам и ноль — в финале. О чём-то это говорит? Хоккей становится более предсказуемым и интересным. Целый комплекс, который мы обсуждали. Мы хотим многое донести до игроков и следующего МЧМ. Помощники тоже выступили и высказали мнение».
О выводах в плане физической подготовки
«Физподготовка? Немного другой год, наш тренер Филипп Арзамазов перенёс какие-то вещи на этот год. Была пандемия, мы сидели на карантине, в номерах. Не всё получалось сделать. Будут внесены коррективы в тренировочный процесс. Я договорился с Кеном Холландом (генменеджер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». — Прим. «Чемпионата»), чтобы у нас в номерах была штанга, чего не было у других команд.
Я полностью доверяю нашему тренеру по физподготовке. Он много лет был в «Динамо», потом работал в сборной. Например, случились функциональные спады у Сафонова и Амирова, а у Подколзина, Пономарёва и Бардакова — нет, они отпахали по полной программе. Значит, нужен более функциональный подход к каждому хоккеисту. Мы будем использовать весь наш резерв, больше работать по отдельному игроку.
Обсуждали многие вещи. Вопрос по тренерскому штабу — это прерогатива руководства ФХР. Я поблагодарил ребят, вложивших свой труд. Пока не могу сказать, какие будут изменения в штабе. Мы ищем, чтобы команда была более гармоничной».
О хоккейной философии
«Семь человек из этого состава смогут сыграть на следующем МЧМ. Ведущие защитники, сильный вратарь, который может быть ещё лучше. Плюс два центральных нападающих — Пономарёв и Хуснутдинов.
Про себя могу сказать, что учишься всегда. Понимал, где и в чём я мог быть лучше. В современном хоккее участвуют пять человек в обороне и в атаке. Иначе будем сидеть как чехи весь матч в обороне, чтобы выждать две контратаки. Мы должны соревноваться с ведущими странами мира и быть более успешными.
МЧМ — наше будущее хоккее, наше будущее поколения. Эти мальчишки проходят большой этап, они были лидерами в своих детских и юношеских команд, попали в клубы КХЛ. На каждой позиции должны быть люди с характером, которые могут дать результат. Все находятся в одинаковых условиях, мы должны придерживаться нашего хоккея, который мы можем выжать из ребят.
Американцы попали в финал за одну минуту матча с финнами. Шведы тоже проиграли финнам в конце игры. Многие вещи сложно прогнозировать. Таков хоккей, эмоции. Мы учимся, совершенствуемся. Разбираемся, в чём нам улучшить нашу игру. Например, Егор Чинахов — небольшая версия Могильного и Кучерова, но он пока не готов играть без шайбы. Он сам по себе порядочный парень, который вырастет в хорошего игрока. Нужно постоянное внимание, отслеживание каждого кандидата».
О работе тренерского штаба
«Мичков и Мирошниченко? Всегда приятно видеть и смотреть на новое поколение игроков. Меняется организм, появляются первые успехи. Я знаю и видел этих ребят. Я смотрю на их игру, мне нужно, чтобы они подходили под нашу концепцию. Если ребята готовы держать удар со старшими соперниками, то они будут приглашены на сборы, чтобы завоевать своё место в составе.
Не знаю, откуда была информация про разногласия в тренерском штабе. У нас у всех были свои полномочия, свобода действий. Тот же Сергей Голубович отвечал за защиту, Володя Филатов — за нападение и большинство, Потапов изучал соперника и вёл игру в меньшинстве. Все активно работали на скамейке. Я сказал тренерам, что всем ребятам нужна поддержка, крика быть не должно.
Главный компонент игры — характер, коллективная игра и шайба, которая должна быть у нас. Это всё донесено до игроков. Если взять финал Канада — США, то канадцы не забили ноль голов. Для них это тоже фиаско. В Братиславе наша первая сборная со звёздными игроками ничего не могла сделать с финнами. Я пытался сказать ребятам, что не должно быть паники, все должны быть спокойны, играли через пас. Будем строить команду на нашем костяке, на тех, кто уже получил опыт».
Чемпионат.com: последние новости
«Россия хотела взять золото. Медаль – хорошая вещь, но не для нашего хоккея» «Россия хотела взять золото. Медаль – хорошая вещь, но не для нашего хоккея» Дадонов тренируется в первом звене «Оттавы» с Ткачуком и Уайтом Дадонов тренируется в первом звене «Оттавы» с Ткачуком и Уайтом Голкипер Хенрик Лундквист успешно перенёс операцию на сердце Голкипер Хенрик Лундквист успешно перенёс операцию на сердце
Комментарии 11
Хоккей , Роман Ротенберг , Сергей Голубович , Игорь Ларионов , Кен Холланд , Владислав Третьяк , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение