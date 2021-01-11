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«Ему должны были сломать руку». Знаменитый конфликт Ковальчука и Кросби — русский усмирил канадца хет-триком 

Sport24 и ещё 1 3 часа назад
Илья Ковальчук заново осваивается в КХЛ. Забросил в 5 матчах 3 шайбы, но при этом заработал показатель полезности «-5». В любом случае, давать оценку решению «Авангарда» подписать контракт со звездным ветераном можно будет только после окончания розыгрыша Кубка Гагарина. А вот другой важный этап карьеры Кови, кажется, все-таки окончательно закончен. Сколько бы сам хоккеист не оставлял открытой дверь в НХЛ, вряд ли ему удастся совершить еще один камбэк в Северную Америку. Sport24 вспоминает один из ярчайших эпизодов за время выступления Ильи в лучшей лиге мира — на днях этому моменту исполнилось 15 лет.
6 января 2006 года. «Атланта» — «Питтсбург». Хозяева быстро повели 2:0 и в этот момент у 18-летнего таланта «Пингвинз» Сидни Кросби сдали нервы. Сначала он разбил лицо Вячеславу Козлову, а затем попытался вывести себя Ковальчука. Показалось, что безуспешно.
Но это только показалось. Илья дождался эпизода и жестко воткнул малыша Сида в борт. Вернувшись на скамейку тот долго что-то кричал в адрес россиянина.
Жесткий силовой от Ковальчука нисколько не отрезвил Кросби — в одном из следующих эпизодов он разрубил пополам клюшку 198-сантиметрового защитника Энди Саттона. Арбитры готовы простить Сидни эту выходку, но форвард «Питтсбурга» начал о чем-то спорить с ними и все-таки отправился на скамейку штрафников. Ковальчук только этого и ждал.
Розыгрыш большинства получился почти мгновенным и закончился шикарным выстрелом русского нападающего. За воротами загорелся фонарь, а Илья указал рукой на Кросби — вот он, главный виновник этой шайбы.
В итоге Кови оформил хет-трик, «Трэшерз» победили со счетом 6:4, а после матча все хотели обсуждать конфликт двух молодых звезд (россиянину на тот момент было 22). Но оценить конфликт решился лишь Ковальчук:
«Спасибо ему за то, что он получил идиотское удаление. Кросби только 18 лет, и ему еще предстоит понять, что так играть нельзя».
Кросби же ушел от ответа:
«Мы можем гордиться хоккеем, показанным в третьем периоде, ведь мы почти отыгрались, уступая 5 шайб».
Как и его тренер Мишель Террьен:
«Сезон длинный».
А вот легендарный эксперт Дон Черри спустя пару дней по традиции сказал то, что думал:
«В своей жизни я видел много вещей, но чтобы автор гола указывал на того, кто удален, — никогда. Наверное, кто-то из «Пингвинз» должен был сломать Ковальчуку руку, которой он указывал на Кросби».
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Комментарии 6
Хоккей , Вячеслав Козлов , Дон Черри , Энди Саттон , Илья Ковальчук , ХК Авангард
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