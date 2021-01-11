Илья Ковальчук заново осваивается в КХЛ. Забросил в 5 матчах 3 шайбы, но при этом заработал показатель полезности «-5». В любом случае, давать оценку решению «Авангарда» подписать контракт со звездным ветераном можно будет только после окончания розыгрыша Кубка Гагарина. А вот другой важный этап карьеры Кови, кажется, все-таки окончательно закончен. Сколько бы сам хоккеист не оставлял открытой дверь в НХЛ, вряд ли ему удастся совершить еще один камбэк в Северную Америку. Sport24 вспоминает один из ярчайших эпизодов за время выступления Ильи в лучшей лиге мира — на днях этому моменту исполнилось 15 лет.

6 января 2006 года. «Атланта» — «Питтсбург». Хозяева быстро повели 2:0 и в этот момент у 18-летнего таланта «Пингвинз» Сидни Кросби сдали нервы. Сначала он разбил лицо Вячеславу Козлову , а затем попытался вывести себя Ковальчука. Показалось, что безуспешно.

Но это только показалось. Илья дождался эпизода и жестко воткнул малыша Сида в борт. Вернувшись на скамейку тот долго что-то кричал в адрес россиянина.

Жесткий силовой от Ковальчука нисколько не отрезвил Кросби — в одном из следующих эпизодов он разрубил пополам клюшку 198-сантиметрового защитника Энди Саттона . Арбитры готовы простить Сидни эту выходку, но форвард «Питтсбурга» начал о чем-то спорить с ними и все-таки отправился на скамейку штрафников. Ковальчук только этого и ждал.

Розыгрыш большинства получился почти мгновенным и закончился шикарным выстрелом русского нападающего. За воротами загорелся фонарь, а Илья указал рукой на Кросби — вот он, главный виновник этой шайбы.

В итоге Кови оформил хет-трик, «Трэшерз» победили со счетом 6:4, а после матча все хотели обсуждать конфликт двух молодых звезд (россиянину на тот момент было 22). Но оценить конфликт решился лишь Ковальчук:

«Спасибо ему за то, что он получил идиотское удаление. Кросби только 18 лет, и ему еще предстоит понять, что так играть нельзя».

Кросби же ушел от ответа:

«Мы можем гордиться хоккеем, показанным в третьем периоде, ведь мы почти отыгрались, уступая 5 шайб».

Как и его тренер Мишель Террьен:

«Сезон длинный».

А вот легендарный эксперт Дон Черри спустя пару дней по традиции сказал то, что думал:

«В своей жизни я видел много вещей, но чтобы автор гола указывал на того, кто удален, — никогда. Наверное, кто-то из «Пингвинз» должен был сломать Ковальчуку руку, которой он указывал на Кросби».