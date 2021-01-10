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Тихановская заявила о возможном бойкоте чемпионата мира по хоккею 

Спорт РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Многие сборные будут бойкотировать чемпионат мира по хоккею-2021, если его проведение не перенесут из Минска, заявила лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская.
Решение о том, где пройдет чемпионат мира, принимает IIHF. В конце декабря высокопоставленный функционер в федерации сообщил РИА Новости, что решение по ЧМ-2021 будет принято на уровне совета IIHF до конца января, однако дата заседания на данный момент не определена. Глава IIHF Рене Фазель 10 декабря выразил РИА Новости надежду, что ситуация вокруг Минска успокоится, и отметил, что стоит задача провести чемпионат в Минске и Риге, как и было запланировано.

"Если чемпионат мира не перенесут из Минска, многие сборные будут его бойкотировать", — приводит слова Тихановской ее пресс-служба в Telegram-канале политика в воскресенье.

В сообщении отмечается, что страны Европы "активно обсуждают бойкот или перенос из Минска ЧМ по хоккею 2021 года". При этом, по данным пресс-службы, ранее Тихановская поднимала вопрос бойкота на встречах с главами МИД Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, представителями Швейцарии, а в разговоре с главой МИД Латвии "обсудила варианты переноса чемпионата из Минска".
Тихановская утверждает, что в поддержку "переноса или бойкота" уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея IIHF Калерво Куммола, депутаты Бундестага, Конгресса США и другие.
Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняла решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Белоруссии. Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что не получала официальных уведомлений от IIHF. Как сообщил источник РИА Новости, решение о месте проведения чемпионата мира-2021 будет принято до конца января.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
По инициативе Тихановской в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.
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Хоккей , Видео , Светлана Тихановская , Рене Фазель , Бундестаг , МИД , Конгресс США , РИА Новости
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