Кейн объявил себя банкротом

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" Эвандер Кейн подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает портал The Athletic.
В заявлении говорится, что общий долг Кейна 47 кредиторам составляет $26,8 млн Отмечается, что канадец может пропустить предстоящий сезон. В то же время срок для подачи заявления о своем неучастии в сезоне истек 24 декабря.
"Должник может расторгнуть свой контракт, он может отказаться от участия в сезоне, что разрешено действующими правилами, так как беспокоится о здоровье в связи с недавним рождением первого ребенка. Если он расторгнет свой контракт или откажется от участия в какой-то момент сезона, должник не получит свою зарплату", — говорится в заявлении о банкротстве.
В заявлении также, в частности, указано, что Кейн потерял $1,5 млн на азартных играх за последние 12 месяцев и имеет семь иждивенцев, все члены семьи.
Ранее банк Centennial подал в суд на 29-летнего игрока из-за задолженности в размере $8,3 млн Долг накопился в связи с прекращением выплат банку в октябре 2019 года.
Кейн выступает за "Сан Хосе" с 2018 года, подписав контракт на семь лет на $49 млн В НХЛ он также представлял "Атланту", "Виннипег", "Баффало", а в ходе локаута в 2012 году выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское "Динамо". Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 14 января матчем "Филадельфия" — "Питтсбург" (начало — 01:30 мск).