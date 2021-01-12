Кейн объявил себя банкротом

В заявлении говорится, что общий долг Кейна 47 кредиторам составляет $26,8 млн Отмечается, что канадец может пропустить предстоящий сезон. В то же время срок для подачи заявления о своем неучастии в сезоне истек 24 декабря.

"Должник может расторгнуть свой контракт, он может отказаться от участия в сезоне, что разрешено действующими правилами, так как беспокоится о здоровье в связи с недавним рождением первого ребенка. Если он расторгнет свой контракт или откажется от участия в какой-то момент сезона, должник не получит свою зарплату", — говорится в заявлении о банкротстве.

В заявлении также, в частности, указано, что Кейн потерял $1,5 млн на азартных играх за последние 12 месяцев и имеет семь иждивенцев, все члены семьи.

Ранее банк Centennial подал в суд на 29-летнего игрока из-за задолженности в размере $8,3 млн Долг накопился в связи с прекращением выплат банку в октябре 2019 года.