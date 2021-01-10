Хоккеист Рыков рассказал о трудной жизни в США 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
1 2
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
2 0
Гранада Гранада
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
2 0
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
5 2
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 0
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 3
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
1 1
Вердер Вердер
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
Майнц
Майнц
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
10 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
1 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Валенсия Валенсия
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 2
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
20:00
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эльче
Эльче
21:00
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
21:00
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
23:30
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:15
Эвертон Эвертон
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
13 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла
Астон Вилла
23:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Байер Байер
15 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
23:00
Челси Челси
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Арминия Арминия
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
22:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Хоккеист Рыков рассказал о трудной жизни в США 

News.ru 49 минут назад
Хоккеист Егор Рыков, выступающий на позиции защитника в ЦСКА, рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в период работы в США. До перехода в столичный коллектив спортсмен играл в «Хартфорд Вулф Пэк» — команде из Американской хоккейной лиги, являющейся частью «Нью-Йорк Рейнджерс» из НХЛ.
До отъезда в Штаты Рыков представлял цвета «Сочи» и СКА. В составе команды с берегов Невы он в 2017 году становился обладателем Кубка Гагарина.
После перехода в американский клуб игрок столкнулся с рядом проблем. Во многом они касались языкового барьера и разницы в менталитете.

Люди там совсем другие. Мешал языковой барьер. Знал бы английский, наверное, было бы проще. Здесь в ЦСКА тоже могу с иностранными ребятами пообщаться, перекинуться парой фраз, — цитируются слова защитника на сайте московской команды.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский хоккеист, а ныне нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что в американскую жизнь он влился легко. Во многом ему помогают игроки по команде, к тому же в Миннесоте он уже успел познакомиться с русскими.
News.ru: последние новости
Лукашенко не увидел причин для переноса матчей ЧМ по хоккею Лукашенко не увидел причин для переноса матчей ЧМ по хоккею Заслуженный тренер России объяснил причины проигрыша сборной Канаде на МЧМ Заслуженный тренер России объяснил причины проигрыша сборной Канаде на МЧМ Забыть, как страшный сон: Россия вновь проиграла в борьбе за выход в финал Забыть, как страшный сон: Россия вновь проиграла в борьбе за выход в финал
Комментарии 33
Хоккей , Видео , Егор Рыков , Кирилл Капризов , ЦСКА , СКА
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение