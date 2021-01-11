«С человеческой точки зрения в нашей стране каждый гражданин имеет право защищать другого и высказывать свое мнение по какой-то ситуации. Но в данном случае я считаю, что обращение к президенту абсолютно бессмысленно. У нас в стране любят в случае чего к Царю бежать. В учебниках истории всегда учили, что Царь хороший и не знал, что творят его бояре, так и здесь. Денег нет — бегут к Царю, арестовали кого-то — то же самое. Ну при чем здесь арест одного из граждан нашей страны и президент? Честно скажу, смысла в этом обращении не вижу.
Да, понятно, что здесь стоит вопрос с арестом схиигумена, но если человек нарушил закон с точки зрения правоохранительных органов, то какая разница, священнослужитель он, чиновник, бродяга или простой рабочий? Перед законом все равны и ссылаться на то, что он сидит в монастыре — это странно и непонятно. Чушь, которая не поддается юридической логике.
Преступил закон — наоборот надо обращаться к президенту с призывом, чтобы все, кто это сделал, несли одинаковую ответственность перед судом. А то у нас получается, что Кокорин с Мамаевым за то, что замахнулись стулом, полтора года отсидели в тюрьме, а Широков, избивший человека на поле ногами и нанесший реальные увечья, отделался легким испугом и штрафом. Вот такого точно быть не должно.
В общем, думаю, что это обращение никакого эффекта иметь не будет. К тому же, президент вряд ли будет вмешиваться в действия правоохранительных органов», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.