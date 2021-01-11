«С человеческой точки зрения в нашей стране каждый гражданин имеет право защищать другого и высказывать свое мнение по какой-то ситуации. Но в данном случае я считаю, что обращение к президенту абсолютно бессмысленно. У нас в стране любят в случае чего к Царю бежать. В учебниках истории всегда учили, что Царь хороший и не знал, что творят его бояре, так и здесь. Денег нет — бегут к Царю, арестовали кого-то — то же самое. Ну при чем здесь арест одного из граждан нашей страны и президент? Честно скажу, смысла в этом обращении не вижу.