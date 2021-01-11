«Нефтехимик» расторг контракт с Барулиным

Матч-центр
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Матч-центр
4 января

Испанская Примера

1 из 1
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Валенсия
Валенсия
1 1
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Саутгемптон
Саутгемптон
1 0
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
2 3
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
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Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
5 0
Кёльн Кёльн
Шальке-04
Шальке-04
4 0
Хоффенхайм Хоффенхайм
10 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Валенсия Валенсия
10 января

Бундеслига

2 из 2
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Аугсбург
Аугсбург
1 4
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
1 0
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
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Эльче
Эльче
21:00
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
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Гранада
Гранада
21:00
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
23:30
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:15
Эвертон Эвертон
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:15
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Арсенал
Арсенал
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
Вердер
Вердер
17:30
Аугсбург Аугсбург
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 января

Бундеслига

2 из 2
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Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Астон Вилла
Астон Вилла
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

«Нефтехимик» расторг контракт с чемпионом мира по хоккею Барулиным 

ТАСС 1 час назад
«Нефтехимик» расторг контракт с Барулиным
Фото: ТАСС
Голкипер Константин Барулин покинул хоккейный клуб "Нефтехимик". Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.
Контракт с 36-летним вратарем расторгнут по обоюдному соглашению. Барулин представлял "Нефтехимик" на протяжении двух сезонов и провел за команду 66 матчей, в которых одержал 36 побед.
Помимо "Нефтехимика", Барулин представлял тюменский "Газовик", петербургский СКА, московские "Спартак" и ЦСКА, подмосковный "Атлант", казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и "Сочи". В составе сборной России голкипер стал чемпионом мира (2012), а также завоевал серебряную (2015) и бронзовую (2007) медали мирового первенства.
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Хоккей , Константин Барулин , ХК Ак Барс , Спартак , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА , ХК Авангард
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