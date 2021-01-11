«Нефтехимик» расторг контракт с Барулиным

Голкипер Константин Барулин покинул хоккейный клуб "Нефтехимик". Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.
Контракт с 36-летним вратарем расторгнут по обоюдному соглашению. Барулин представлял "Нефтехимик" на протяжении двух сезонов и провел за команду 66 матчей, в которых одержал 36 побед.
Помимо "Нефтехимика", Барулин представлял тюменский "Газовик", петербургский СКА, московские "Спартак" и ЦСКА, подмосковный "Атлант", казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и "Сочи". В составе сборной России голкипер стал чемпионом мира (2012), а также завоевал серебряную (2015) и бронзовую (2007) медали мирового первенства.