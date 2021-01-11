«Нефтехимик» расторг контракт с Барулиным

Голкипер Константин Барулин покинул хоккейный клуб "Нефтехимик". Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Контракт с 36-летним вратарем расторгнут по обоюдному соглашению. Барулин представлял "Нефтехимик" на протяжении двух сезонов и провел за команду 66 матчей, в которых одержал 36 побед.