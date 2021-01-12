«Когда‑нибудь я спрошу у Колоскова (в конце 80-х годов прошлого века — глава Спорткомитета СССР): как пришла к советскому начальству мысль отпустить игрока хоккейной сборной на Запад? Почему надо было отдавать ведущего игрока в НХЛ? С чего это вдруг? Неужели гласность и перестройка так на них повлияли? Правда, в то время наши футболисты уже года два или три играли на Западе. Но футбол не приносил таких побед и не был в СССР так политизирован, как хоккей.
Уже потом, играя в НХЛ, я узнал, что хозяин «Нью‑Джерси Девилз» доктор Макмален в то время делал большой бизнес с Советским Союзом и мечтал заполучить кого‑нибудь из известных советских хоккеистов к себе в команду. Поэтому он поставил меня и Касатонова еще в 1983‑м на драфт «Нью‑Джерси» и с тех пор постоянно «бомбил» и американское посольство в Москве, и советское в Вашингтоне, рассылал повсюду письма с предложениями о контракте, короче, использовал все возможности для давления на советских начальников. Я думаю, определенная заслуга в том, что в Лиге играют русские, принадлежит ему».
«Сначала я старался внедрить игру, которую знал досконально, — игру с «пятерками». Но я быстро понял, что ни исполнителей, ни понимания такого стиля в «Нью‑Джерси» нет. Я вскоре пришел к мысли, что являться в чужой дом со своими правилами тоже, наверное, не стоит, и тогда стал упрощать свою игру. Я честно выполнял свои профессиональные обязанности и при этом старался отдавать все силы в каждом матче. Но творческого удовлетворения, как раньше, от такого хоккея я не испытывал, зато чисто профессиональные навыки легионера со временем появились», — вспоминал оборонец.
«Кларк не хотел нанести ему травму, так, треснул пару раз. Русские не хотят драться, так как не умеют. Кроме того, Фетисов ударил Кларка исподтишка. НХЛ убирает драки из игры, чтобы русские охотнее ехали сюда».
«Мы находились в зоне «Торонто» и потеряли шайбу. Их защитник отдал пас на Кларка на выходе из зоны. Я был недалеко, так что понимал, на какой скорости он катит. И тут я увидел, что Слава тоже набрал скорость и начал присаживаться, отклячив задницу вперед — примерно в метре ото льда, очень низко… Он бы Уэнделу оба колена оторвал. Катил быстро и мощно. Уэнделл заметил его в последний момент и на 90 процентов сумел увернуться.