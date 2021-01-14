Игровой свитер Овечкина стал третьим по продажам в НХЛ

Игровой свитер российского форварда "Вашингтон" Александр Овечкина стал третьим в рейтинге продаж джерси игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Первое место занял свитер капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби, второе — форварда "Эдмонтона" Коннора Макдэвида.
В десятке лидеров также расположились джерси американца Остона Мэттьюса ("Торонто"), канадцев Марка-Андре Флери ("Вегас"), Натана Маккиннона ("Колорадо"), американца Патрика Кейна ("Чикаго"), чеха Давид Пастрняка ("Бостон"), россиянина Артемия Панарина ("Нью-Йорк Рейнджерс") и шведа Элиаса Петтерссона ("Ванкувер").
Овечкин является воспитанником московского "Динамо". Он был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2015 года. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли.
35-летний россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 706 шайб. В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.