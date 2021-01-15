Овечкин начал сезон в НХЛ с двух голевых передач 

Ovi —> Backy we love to see it 😍 pic.twitter.com/SqJgsbmchz— Washington Capitals (@Capitals) January 15, 2021

Россиянин результативно поучаствовал в двух первых шайбах, заброшенных столичным клубом. На 6-й минуте отличился Никлас Бэкстрём, а на 11-й — Ти Джей Оши. Овечкин признан третьей звездой матча после Оши и Бэкстрёма.