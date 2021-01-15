Россиянин из НХЛ заявил о невозможности играть в советский хоккей 

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» Никита Задоров подвел итоги молодежного чемпионата мира по хоккею. Его слова приводит Sport24.

Задоров заявил о невозможности играть в советский хоккей. Он обратил внимание на то, что современные сборные Канады, США и Швеции многое переняли из советской хоккейной системы, однако сумели создать свою философию игры. По его мнению, этому же необходимо научиться российским игрокам и тренерам.

«Какой результат — такие впечатления. Виноваты все. И хоккейная система тоже», — подытожил защитник.

На прошедшем чемпионате мира российская молодежка не завоевала медалей. В полуфинале команда разгромно проиграла канадцам со счетом 0:5, а затем уступила финнам в матче за третье место со счетом 1:4.

В октябре 2020-го Задоров подписал пятилетний контракт с чикагским клубом. До этого защитник выступал за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс».