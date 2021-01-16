Всего за один сезон Никита Зайцев заработал статус едва ли не самого скандального русского хоккеиста НХЛ. Виной всему — тяжелый развод с супругой Маргаритой. Эта история на год затмила всю хоккейную жизнь защитника «Оттавы». Слив интимных видео, обвинения в употреблении наркотиков, кража детей — Никите точно было не до работы.

Кто виноват в сложившейся ситуации, судить не нам, но она просто не могла не сказаться на игре Зайцева, он провел слабый регулярный чемпионат. Все ждали, что в «Сенаторз» россиянин прибавит с точки зрения атакующих действий, все-таки в слабом канадском клубе у него должно было быть больше свободы, чем в «Торонто». Вместо этого результативная статистика Никиты улучшилась незначительно (12 очков в 58 матчах против 14 баллов в 81 игре прошлого сезона), а к ней добавились показатель полезности «-8» и попадание в десятку самых переоцененных игроков НХЛ.

В конце ноября 2020 года пришла первая за долгое время позитивная новость о Зайцеве — они с бывшей супругой заключили мировое соглашение.

«Мы заключили мир. Я впервые за год увидела дочек. Последнее, о чем я думала, — это о фото, телефоне и интервью. Пока не готова. Спасибо за вашу поддержку, за все добрые слова на протяжении нашего процесса, но, надеюсь, вы поймете мое молчание. Детей сюда пока что у меня рука не повернется выставить. Слишком много боли и посторонних, и слишком мало любви и души… Мы все исправим, и начнем выходить на связь», — радовалась в инстаграме Маргарита.

Кажется, этому событию должны были радоваться и фанаты «Оттавы». По крайней мере, в первой игре нового сезона российский защитник показал, что уладив все семейные неприятности, готов снова хорошо играть в хоккей. Матч против бывшей команды Зайцева «Торонто» начался для «Сенаторз» не очень удачно — в середине первого и второго периода хозяева пропустили по шайбе, во втором случае не обошлось без участия российского форварда «Мэйпл Лифс» Ильи Михеева (голевая передача).

Но сразу после этого гола «Оттава» взялась за дело и перевернула матч. Сперва Брэйди Ткачак удачно подкорректировал дальний выстрел Зайцева.

Следом отличился Остин Уотсон, а вскоре Никита еще раз бросил по воротам и увидел, как Крис Тирни оказывается первым на подборе.

Второй ассист Зайцева в игре против бывшей команды в итоге оказался победным — андердог сенсационно обыграл фаворита со счетом 5:3. Кроме двух передач россиянин отметился показателем полезности «+3», хитом, заблокированным броском и почти 22 минутами игрового времени. Суперстарт сезона в исполнении 22-го номера «Оттавы», осталось дождаться достойного продолжения.