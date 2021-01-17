НХЛ показала лучшую шайбу Овечкина «всех времён» 

Национальная хоккейная лига напомнила о шайбе, заброшенной российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году.
Видео, на котором Овечкин в падении поражает ворота Брайана Буше, НХЛ разместила в Instagram.
В этот день в 2006 году Александр Овечкин поразил этой шайбой весь мир, — подписали момент в Лиге.
Один из пользователей соцсети в комментариях назвал гол лучшим за все времена.
Цвета «Вашингтона» Овечкин защищает с 2005 года. В 2018 году «Кэпиталз» с россиянином в составе впервые завоевал Кубок Стэнли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что голевые передачи Александра Овечкина помогли клубу «Вашингтон» выиграть стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ у «Баффало» со счётом 6:4. Россиянин результативно поучаствовал в двух первых шайбах, заброшенных столичным клубом.