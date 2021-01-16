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Деньги решают. Белоруссия в шаге от потери чемпионата мира по хоккею 

ТАСС 1 час назад
Международная федерация хоккея (IIHF) оказалась прижата к стенке — против проведения чемпионата мира в Белоруссии выступили даже ее основные спонсоры. Теперь у организации, похоже, два пути: либо полностью отменить турнир, сославшись на пандемию коронавируса, либо утвердить альтернативный вариант проведения соревнований без матчей в Минске.
Судьба турнира, который Белоруссия должна принять вместе с Латвией, решится на заседании совета IIHF, которое пройдет на следующей неделе. Поскольку проведение чемпионата мира является важным источником дохода международной федерации, вариант отмены практически исключен. Тем более что организация уже понесла серьезные финансовые потери, отменив турнир в прошлом году.
К тому же старт чемпионата мира запланирован на 21 мая. К этому времени, по прогнозам специалистов, коронавирус уже не так сильно будет угрожать миру, поэтому ссылки на пандемию в качестве основной причины отмены турнира будут выглядеть довольно странно. Особенно с учетом того, что другие международные федерации по зимним видам спорта проводят свои главные соревнования даже в нынешних условиях, а старт Олимпийским играм в Токио будет дан через полтора месяца после окончания чемпионата мира.
Политический маневр
С другой стороны, отмена чемпионата мира позволит международной федерации избежать необходимости разгребать политические последствия любого другого решения. Президент IIHF Рене Фазель сейчас зажат в тиски, пытаясь найти компромисс, который бы устроил как белорусскую сторону, так и западную общественность.
Важную роль играют тесные взаимоотношения главы международной федерации с Россией, которая на официальном уровне поддерживает Лукашенко. В том, что Кремль осудит лишение Минска чемпионата мира, сомневаться не приходится. По этой причине решение может негативно сказаться на взаимоотношениях России с IIHF и лично с Фазелем.
Швейцарец должен был оставить пост главы федерации еще в прошлом году, однако пандемия вынудила его задержаться на один сезон. Если верить слухам, следующим местом работы бывшего хоккейного арбитра, в карьере которого были матчи с участием Владимира Путина, должна стать Континентальная хоккейная лига (КХЛ). После ухода в январе прошлого года Дмитрия Чернышенко с поста главы лиги Фазеля активно продвигали как его преемника. Избранного на эту должность Алексея Морозова называли временной фигурой, однако, если сейчас решение будет не в пользу Белоруссии, подобный сценарий может быть переписан.
Если оставить догадки в стороне, то позиции белорусской стороны выглядят крайне шатко. Встреча Фазеля с Лукашенко должного эффекта не возымела. Напротив, после визита в Белоруссию швейцарец был вынужден оправдываться за слишком теплое общение с белорусским лидером.
Основа под решение готова
В субботу Skoda и Nivea Men объявили о том, что не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае его проведения в Белоруссии. Для IIHF это серьезный сигнал: чешский автомобильный гигант спонсирует чемпионат мира на протяжении 28 лет, бренд косметики для мужчин — более десяти лет. Терять надежных партнеров и деньги в условиях пандемии явно не входит в планы международной федерации.

"Это для меня не стало сюрпризом, — сказал вице-президент IIHF Калерво Куммола. — Я думаю, что другие спонсоры придерживаются такого же мнения".

Есть и политическое давление. Различные европейские общественные организации уже призывали IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.
Четкий сигнал подал и Международный олимпийский комитет (МОК). В декабре он временно отстранил представителей Национального олимпийского комитета Белоруссии от участия в своих мероприятиях, включая Олимпийские игры, за нарушения Олимпийской хартии. Под санкции попал Лукашенко, который возглавляет национальный олимпийский комитет.
В отношении президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова расследование начала сама IIHF. Он подозревается в причастности к избиению участника акций протеста Романа Бондаренко, который от полученных травм скончался в больнице.
Подкрепляет призывы отменить белорусскую часть чемпионата мира готовность Латвии самостоятельно провести турнир.

"Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге", — сказал Фазель.

"Теоретически Латвия может провести чемпионат мира, — отметил генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Виестурс Козиолс. — Месяц назад мы написали письмо в IIHF, объяснили, при каких условиях это возможно. Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи "Зимней классики". Мы можем это сделать, но все зависит от того, что решит в конце января IIHF".

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Хоккей , Рене Фазель , Алексей Морозов , Роман Бондаренко , Дмитрий Басков , Дмитрий Чернышенко , Владимир Путин
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