В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "нью-йоркского дерби" оказался сильнее "Нью-Йорк Айлендерс".
Встреча прошла в Нью-Йорке на арене "Мэдисон сквер гарден" и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.
По итогам игры тремя звездами были признаны россияне Александр Георгиев, сохранивший ворота в неприкосновенности, а также Павел Бучневич и Артемий Панарин, оформившие на свой лицевой счет по дублю.
Ранее сообщалось, что "Торонто Мейпл Лифс" оказался сильнее "Оттавы Сенаторз".