Спустя двое суток после разгрома «Рейнджерс» от «Айлендерс» в дерби Нью-Йорка, командам из «Большого яблока» вновь предстояло выйти на лёд Мэдисон Сквер Гардена. В первом очном матче дисциплина и организованная оборона «островитян» не оставила шансов яркой на бумаге атаке «синерубашечников», Панарин и Ко ни разу не смогли пробить Семёна Варламова , а защита «Рейнджерс» показала, что порой представляет собой проходной двор.

Но в повторной встрече всё получилось совсем по-другому. Во-первых, и Дэвид Куинн , и Барри Тротц поменяли голкиперов. У «Рейнджерс» место в воротах занял Александр Георгиев , а за «островитян» дебютный матч в НХЛ провёл Илья Сорокин . Правда, решение дать игровое время экс-вратарю ЦСКА оказалось для наставника «Айлендерс» вынужденным — Семён Варламов получил травму на раскатке перед матчем. Во-вторых, с первых же секунд матча стало ясно, что на этот раз вести игру будут хозяева.

«Рейнджеры» вышли заряженными, совсем не похожими на тех вялых парней, что пару дней назад получали три гола в дебюте матча. И уже на 3-й минуте забили первый гол. Мика Зибанеджад в центре площадки обокрал Ноа Добсона , убежал с Павлом Бучневичем «2 в 1», и русский форвард прошил Сорокина. Илья, прямо скажем, не выручил.

На 14-й минуте случился первый в сезоне гол Артемия Панарина . Защита «островитян», которую сегодня было не узнать, зевнула открывание Хлебушка под своей же синей линией, лидер «Рейнджерс» убежал к воротам Сорокина и легко переиграл соотечественника.

Дальше русский кошмар для вратаря «Айлендерс» продолжился. Во втором периоде дубль оформил Бучневич. В этом эпизоде снова неудачно сыграл защитник «островитян» Скотт Мейфилд (правда, потерять шайбу ему «помог» рефери), но и Сорокин запустил над плечом не самый сложный бросок.

На второй период команды уходили при счёте 4:0 — ещё один гол за «Рейнджерс» забил Каапо Какко . «Синерубашечники» в этом моменте попросту разорвали Сорокина после грубой ошибки защитников «островитян» при выходе из зоны. Да что сегодня случилось с одной из лучших оборон НХЛ?

Ну а в третьем периоде добил «Айлендерс» Панарин. Артемий забил в большинстве с пятачка, а ассистировал ему Бучневич — главный герой поединка с 3 (2+1) набранными очками. «Я люблю этого парня. Если мы отвлечёмся от хоккея, то я называю его Счастливый капитан. Он действительно вырос как игрок. Сейчас он просто много работает и получает вознаграждения в виде статистики. Павел делает вещи, которых не делал два года назад», — похвалил Бучневича после игры наставник «Рейнджерс» Куинн, который в начале совместной работы с Павлом не стеснялся публично критиковать россиянина.

5:0! «Рейнджерс» взяли у «Айлендерс» убедительнейший реванш за горькое поражение в первом матче сезона. У «островитян» развалилась оборона, слабо провёл дебютный матч в НХЛ Илья Сорокин, пропустивший к тому же 4 из 5 шайб от соотечественников. Это был явно не день команды с Лонг-Айленда, а диагноз «Айлендерс» после матча вынес Барри Тротц, для которого было очевидно, что всё кувырком пошло у его команды после глупой травмы Варламова. «Травмировать вратаря на раскатке — просто неприемлемо. Это было несправедливо по отношению к Варламову и Сорокину. В дальнейшем мы были просто мусором и бросили Илью на произвол судьбы», — сказал Тротц.