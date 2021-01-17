Сергею было всего 42 года.

Когда в жизни отъявленных негодяев случаются неудачи, несчастья или трагедии, то в таких случаях привычно слышать о своеобразном торжестве справедливости. Однако когда подобное случается с тем, кто всю свою сознательную жизнь слыл человеком с добрым сердцем, завидной скромностью и чистой душой, то невольно пускаешься в сопереживание его личной драмы. Именно таким был хоккеист Сергей Капустин. Человеком с неимоверно высокими моральными принципами, искренней добротой и непоколебимой верностью своему слову. Sport24 вспоминает трагическую историю советского нападающего.

Ухта

Свой путь юный хоккеист и будущий игрок ЦСКА начал в северном городке в Республике Коми. Ухта известна тем, что именно на ее реке началась первая добыча нефти в России. Как нетрудно догадаться, зима — главенствующее время года на родине Сергея, и именно этот факт подтолкнул совсем еще молодого Капустина к занятию хоккеем. Благо, открытых катков в Ухте было в избытке.

Sport24

Первых серьезных успехов Сергей добился в 16-летнем возрасте, когда начал играть за местную команду «Нефтяник». Молодого таланта заметили в столице и пригласили на просмотр в «Спартак» , которым в те годы рулил Борис Майоров . Ему мальчишка понравился, однако вместе со скорым уходом специалиста в мае 1971 года рассыпались и мечты Капустина об игре за московский клуб.

После возвращения на родину главный тренер «Нефтяника» Анатолий Ковалевский порекомендовал игрока своему давнему знакомому Борису Кулагину, возглавлявшему столичные «Крылья Советов». Так началась новая глава в жизни одного из лучших форвардов того времени.

«Крылья Советов» и ЦСКА

Окончательно перебравшись в столицу Союза в 18-летнем возрасте, Капустин не имел ни малейших проблем с адаптацией к взрослой и самостоятельной жизни. Более того, он сходу занял место во втором звене «Крыльев» и помог завоевать команде золотые медали чемпионата, обойдя великий и могучий ЦСКА и сотворив настоящую сенсацию. Перспективный форвард выделялся на площадке своими габаритами, которые никак не вязались с тем, с какой легкостью и быстротой он передвигался по льду.

Sport24

После шикарных пяти сезонов в команде Кулагина Капустин получил предложение от лидера союзного чемпионата — ЦСКА. Виктор Тихонов имел план по усилению конкуренции внутри своей команды: к уже сформировавшейся тройке Петрова он планировал добавить сочетание Капустин — Жлуктов — Балдерис.

Сергей был человеком верным и категорически не желал покидать клуб, который фактически дал ему путевку в большой хоккей.

«Муж все повторял: «Танюль, ну как я буду своим ребятам в глаза смотреть, если соглашусь перейти в ЦСКА?!» Он к домашнему телефону перестал подходить. Так его подловили на улице в Сетуни и отвезли в военкомат. Это сделали в нарушение всех правил, ведь у мужа как у игрока сборной была официальная отсрочка от службы в армии», — рассказывала жена хоккеиста.

Sport24

Не дождавшись добровольного согласия Капустина, руководство армейского клуба включило административный ресурс и призвало его в армию сроком на два года. Принеся немалую пользу ЦСКА, по истечении этого срока тройка, созданная Тихоновым, распалась. Балдерис вернулся в родную Ригу, а Капустин остался в команде еще на один год лишь из-за предстоящей Олимпиады-80, на которую ему так и не удалось поехать. Причиной тому стало травмированное колено.

«Спартак» и личная трагедия

После трехлетней командировки в ЦСКА Капустин вновь оказался в руках тренера, проложившего ему дорогу в большой спорт. Кулагин возглавлял московский «Спартак» и, как и десятью годами ранее, стал причиной стремительного прогресса форварда. В первом же сезоне он набрал 63 очка и тем самым установил личный рекорд результативности. Тот год был также омрачен горем в семье Капустина: летом 1980 года погиб его сын Сергей.

Sport24

«Летом 80-го после жуткой нервотрепки с уходом из ЦСКА мы наконец-то уехали со «Спартаком» в Алушту на предсезонный сбор. Женам разрешили находиться там, только в другом корпусе. Мы занимали комнату с женой Бори Александрова. Рядом жили другие жены. Все было замечательно. Сереженька наш купался, загорал, играл. Ловкий, он играл во все здорово. Накануне вечером он долго и весело возился с баскетбольным мячом, пытаясь добросить его в кольцо. А наутро почувствовал какую-то слабость. Симптомов простуды не было. Появилась температура. Позвали врача команды, но он же со взрослыми спортсменами работал, а тут такое вышло, что не всякий педиатр разобрался бы. Ночью Сереженьке стало плохо. Мы подняли тревогу и вызвали скорую. А скорая все не едет и не едет… Сережа взял сынишку на руки, и мы на попутной машине домчались до городской станции скорой помощи. В пять утра это было. Врач не нашел вену на руке и не догадался сделать укол от сердечной недостаточности в височную область. Из-за неправильной и несвоевременной медицинской помощи мы потеряли нашего первенца», — рассказывала Татьяна, супруга хоккеиста.

В «Спартаке» Капустин поначалу выступал в звене с Кожевниковым и Тюменевым, однако со временем образовал устойчивое сочетание с Шепелевым и Шалимовым , которое впоследствии буквально разрывало соперников по союзному чемпионату.

«Если Капустин с шайбой пошел в зону соперника, не раздумывай — лети что есть силы вперед, не щади себя, открывайся. Сергей шайбу удержит и пас даст как надо», — говорил партнер Сергея Виктор Шалимов.

Окончание карьеры и смерть от заражения крови

Последние два сезона на профессиональном уровне Сергей провел в австрийском чемпионате, выступая за «Инсбрук» и «Зальцбург». Получив впоследствии диплом ВШТ, бывший форвард столичного ЦСКА и «Спартака» так и не отыскал в себе тренерских задатков. По словам его окружения, единственной отдушиной для Капустина после завершения карьеры стали ветеранские матчи.

Sport24

Закончилась же эта история максимально трагично — в возрасте 42 лет жизнь хоккеиста оборвалась из-за нелепой случайности.

«Сережа не мог летом пройти мимо любого водоема. Искупаться надо было, потому что и давление снижалось. Будто оправдывал то, что он водолей, хотя по характеру ничего общего с этим знаком не было. Однажды возвращается домой, вижу большую такую ссадину на локте: во время купания обо что-то острое ударился. Я продезинфицировала ранку и сказала, чтобы в травмпункт зашел. Махнул рукой. Назавтра началось воспаление. Поднялась температура. Только тогда согласился ехать в больницу. Заражение крови. А иммунитета почти никакого не осталось. Врачи оказались бессильны…» — рассказывала жена Сергея.

Капустин скончался 4 июня 1995 года и был похоронен в Москве на Востряковском кладбище. 10 сентября 2016 года его именной свитер с номером 15 был поднят под своды домашней арены московского «Спартака».