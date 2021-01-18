Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз", сообщается на официальной странице клуба из Пенсильвании в Twitter.
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Капитан столичного клуба забросил шайбу и отдал результативную передачу. Первой звездой признан нападающий "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель, реализовавший победный буллит. Вторым стал защитник "Пингвинз" Маркус Петтерссон. В его активе один гол.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ.