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Беларусь лишили чемпионата мира! Лукашенко считает, что это полный позор 

Чемпионат.com 2 часа назад
Похоже, правило «спорт вне политики» перерастало кого-то интересовать. Кому теперь отдадут минскую часть турнира?

Что произошло

Итак, теперь стало окончательно ясно, что чемпионата мира в Беларуси в 2021 году не будет. Об этом официально объявила Международная федерация хоккея (ИИХФ). Напомним, что изначально планировалось проведение турнира в двух странах — Латвии и Беларуси. Но после президентских выборов, закончившихся недовольством и массовыми протестами в Минске, начала появляться информация, что турнир из столицы Беларуси однозначно перенесут. Оставалось дождаться, когда об этом объявит ИИХФ, столкнувшаяся с огромным давлением со всех сторон.

«Мы особо не паримся. Пройдёт — пройдёт, не пройдёт — не пройдёт. Но оснований, чтобы он не прошёл, на миллиметр нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить», — говорил в эфире телеканала «Россия 1» президент Беларуси Александр Лукашенко, который заранее чётко дал понять, какой будет реакция на такое решение.

Почему так произошло

Спонсоры начали один за другим отказываться от финансирования чемпионата мира в том случае, если он пройдёт в Минске. Европейские политики, функционеры, некоторые хоккеисты национальных команд, руководители федераций постоянно повторяли, что нельзя играть в стране, где действует режим Александра Лукашенко и нарушаются права граждан. На встречу с главой Беларуси летал даже лично президент ИИХФ Рене Фазель, но и он не сумел разрулить ситуацию. Слишком высоким оказалось влияние всех факторов. В свою очередь Фазель не мог допустить, чтобы спортивный мир второй год подряд остался без чемпионата мира по хоккею.

И где теперь пройдёт чемпионат мира 2021 года?

Пока решения нет. «Место проведения турнира будет определено позднее», — сказано в официальном релизе ИИХФ. По всей видимости, будут выбирать из трёх вариантов: отдадут весь турнир Латвии (как это уже было в 2006 году), проведут минскую часть турнира в Словакии или Дании. Менее вероятны варианты с Чехией и Германией и практически нереальны — со Швецией и Финляндией.

Заявление Фазеля

Президент ИИХФ Рене Фазель сразу же прокомментировал принятое решение.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперёд.

И хотя совет ИИХФ считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы, которые нужно решать», — приводит слова Фазеля официальный сайт ИИХФ», — сказал Фазель.

Взгляд со стороны

Известный тренер Андрей Назаров в привычном стиле ярко выступил по насущной проблеме.

«Только что прочитал новость про отмену чемпионата мира по хоккею в Минске. Считаю, что идёт атака и мощный наезд на Россию и её стратегических партнёров. Думаю, некоторые господа не могут нам простить быстрого урегулирования конфликтов в некоторых проблемных регионах, а также других недавних решений.

В целом жизнь продолжается, поэтому я не считаю, что Беларусь станет хуже, если там не проведут чемпионат мира. Но мы все видим, что враг начинает нас окружать и, как ни странно, сначала начали бить по спортсменам. А ведь существует золотое правило: спорт вне политики. Кстати, ещё с древних времён во время проведения Олимпиад останавливались все военные действия. Уверен, что и на чемпионаты мира нужно распространить подобную практику.
Думаю, что после таких решений со стороны недоброжелателей все мы сплотимся и станем ещё сильнее. Враг не пройдёт, победа всё равно будет за нами!», — сказал Назаров.

Вывод

Политика в данном случае всё же победила спорт. Увы, но это так. Ни в чём неповинный белорусский народ лишили права насладиться игрой сильнейших сборных мира, а ведь для людей это была бы огромная радость. В результате политики и спонсоры решают проблемы друг с другом, а белорусские болельщики остались без праздника. Такого, конечно, не должно быть в нормальном обществе. Например, в КХЛ спокойно выступает минское «Динамо», никаких вопросов к клубу нет, арена в столице Беларуси роскошная. Но в мировом сообществе, к сожалению, думают иначе.
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Хоккей , Андрей Назаров , Александр Лукашенко , Динамо
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