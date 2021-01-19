Почти на равных: Чем закончилась игра «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе»

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Встреча прошла на домашней арене «Блюз».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» завершился в пользу хозяев — 5:4.

Отметим, что российский форвард «Блюз» Иван Барбашев отыграл 9 минут и 50 секунд, отдав голевую передачу. Его соотечественник — защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов завершил встречу с показателем полезности «+1». На его счету один бросок по чужим воротам.

Таким образом, «Сент-Луис» выиграл второй матч в сезоне, а «Сан-Хосе» потерпел второе поражение кряду.

Добавим, что 21 января команды проведут еще один матч. Он стартует в 05.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 4:3 (0:2, 4:1, 1:1)

Голы: 0:1 — 11 Лабанк (Кутюр, Бернс); 0:2 — 14 Кутюр (Бернс, Гертл); 1:2 — 22 Фолк (Гуннарссон, Барбашев); 2:2 — 24 Хоффман (Бозак, Парайко); 2:3 — 32 Бернс (Гертл, Кэйн); 3:3 — 34 Шенн (Кайру); 4:3 — 39 Фолк (О′Райлли, Перрон); 4:4 — 44 Кутюр (Шимек, Лабанк); 5:4 — 50 Кайру (Крюг, Парайко)