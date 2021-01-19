Романов забил дебютный гол, Варламов установил рекорд НХЛ

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Матч-центр
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
2 0
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Боруссия Д
Боруссия Д
1 1
Майнц Майнц
Вердер
Вердер
2 0
Аугсбург Аугсбург
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
3 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
21:00
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
21:00
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
20:30
Вердер Вердер
Байер
Байер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
23:00
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
Арминия
Арминия
22:30
Штутгарт Штутгарт
Фрайбург
Фрайбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
23:30
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
23:00
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
18:15
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Арминия
Арминия
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Унион Унион
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
16:00
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
18:15
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
20:30
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити

Дебютный гол Романова, рекорд Варламова: россияне блещут в НХЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Романов забил дебютный гол, Варламов установил рекорд НХЛ
Фото: Perry Nelson/USA TODAY Sports/Reuters
Защитник "Монреаль Канадиенс" Александр Романов забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге, два очка Андрея Свечникова помогли "Каролине Харрикейнз" обыграть "Нэшвилл Предаторз", а голкипер Семен Варламов оформил второй шатаут в сезоне и установил уникальное достижение "Нью-Йорк Айлендерс". "Газета.Ru" рассказывает об успехах россиян в прошедшем игровом дне регулярного чемпионата НХЛ.
Очередной день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вновь вывел на первый план российских игроков, бурно стартовавших в сезоне.
«Монреаль Канадиенс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:1.
Одну из шайб победителей забросил защитник Александр Романов, для которого этот гол стал дебютным в НХЛ.
Он открыл счет в матче с передач Бретта Кулака и Пола Байрона.
«Я сначала и не понял, что забил. У меня просто нет слов, как я счастлив. Не знаю, что сказать. Это потрясающе», — рассказал Романов после матча.
Романов повторил клубный рекорд «Монреаля» 65-летней давности: для российского спортсмена, которому недавно исполнился 21 год, матч против «Эдмонтона» стал всего третьим в Национальной хоккейной лиге. Таким образом Александр стал лишь вторым защитником в истории «Канадиенс» в возрасте до 21 года включительно, которому хватило трех матчей, чтобы забросить дебютную шайбу в Лиге. До этого подобное удавалось Бобу Тернеру, который забросил первую шайбу за «Монреаль» в январе 1956 года в своей второй игре в НХЛ.
Напомним, что Романов заключил контракт новичка с «Монреалем» в июле 2020 года. До этого он выступал в московском ЦСКА.
В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» одолела «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счетом 4:2, а нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал главным героем поединка.
Россиянин открыл счет в матче, а его ассистентами выступили Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо. Позднее Свечников «отдал долг» Ахо — вместе с Джейком Гардинером форвард организовал третий гол «Каролины».
По итогам встречи Свечников был признан первой звездой.
Теперь на счету 20-летнего хоккеиста 4 (3+1) очков в трех матчах текущего сезона НХЛ — Свечников смог отличиться в каждой прошедшей игре. При этом форварда сейчас можно назвать одним из лучших российских игроков Национальной хоккейной лиги, если учитывать не только количество набранных за игры очков, но и вклад в командный результат, игру во всех зонах, количество ошибок. Он ярко проявлял себя еще в прошлом сезоне, а в нынешнем решил утвердиться в роли лучшего.

«Сегодня он показал отличную игру по всей площадке. Забил классный гол. Не уверен, что люди осознают, насколько нелегко сделать то, что он исполнил в этом моменте — так поймать шайбу на крюк, развернуться и точно бросить с такой силой. Таким набором навыков обладают немногие. Очевидно, что он сыграл решающую роль в победе», — считает главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» с минимальным счетом — 1:0 — переиграл «Бостон Брюинз». Автором единственной шайбы стал Жан-Габриэль Пажо, а ворота победителей защищал российский голкипер Семен Варламов, который пропустил предыдущую игру из-за повреждения, полученного на раскатке.
Поскольку в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0) Варламов тоже отстоял «на ноль», сегодняшний шатаут для него вторым подряд.
Это позволило российскому голкиперу стать автором уникального достижения «Айлендерс»: он оказался первым вратарем, кому удалось сохранить ворота в неприкосновенности в первых двух своих играх нового сезона НХЛ.
В еще одной встрече дня «Сент-Луис Блюз» вырвал победу у «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:4. Российский нападающий победителей Иван Барбашев в матче смог набрать одно очко, отдав голевую передачу. А вот новичок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который до поединка с «Анахймом Дакс» смог отличиться в двух поединках и принести дважды победу своей команде, в этом матче очков не набрал, а клуб проиграл со счетом 0:1.
Несколько дней назад Капризов был признан главной звездой недели в НХЛ.
В других поединках регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в ночь на 19 января, «Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Виннипег Джетс» со счетом 3:1, «Филадельфия Флайерз» с результатом 1:6 проиграла «Баффало Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс» уступил «Калгари Флаймз» (5:2), а «Вегас Голден Найтс» переиграл «Аризону Койотс» (4:2).
Видео дня. «Манчестер Сити» выиграл пятый матч подряд в АПЛ
Газета.Ru: последние новости
В России отреагировали на лишение Белоруссии ЧМ-2021 по хоккею В России отреагировали на лишение Белоруссии ЧМ-2021 по хоккею Лукашенко объяснил длительные протесты в Белоруссии закрытием границ Лукашенко объяснил длительные протесты в Белоруссии закрытием границ "Питтсбург" проиграл "Филадельфии" в первом матче нового сезона НХЛ "Питтсбург" проиграл "Филадельфии" в первом матче нового сезона НХЛ
Комментарии
Хоккей , Статьи , Каролина Харрикейнз , Иван Барбашев , Себастьян Ахо , Андрей Свечников , Кирилл Капризов , Александр Романов , Семен Варламов , Бретт Кулак , Род Бриндамор , Пол Байрон , ЦСКА , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение