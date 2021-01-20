Сезон-19/20, с большой долей вероятности, стал тяжелейшим в карьере российского вратаря Сергея Бобровского . Получив от «Флориды» контракт на 7 лет и $70 миллионов, он не смог сразу начать серьезные деньги. И если эксперты практически в один голос отмечали, что неважная статистика Бобровского — следствие не только его не очень уверенной игры, но и отсутствия должной помощи от партнеров, то североамериканские фанаты на протяжении всего прошлого чемпионата откровенно издевались над русским голкипером и унижали его своими комментариями.

После быстрого вылета «Пантерз» из розыгрыша Кубка Стэнли Сергей решил покопаться в себе — удалил инстаграм и дистанцировался от СМИ. Не одного внятного публичного «разбора полетов» по итогам провального сезона от него так и не случилось — кипер решил доказывать все делом. Уже в начале ноября он вернулся в США, чтобы получше подготовиться ко второй регулярке в составе «Флориды», но этот план провалился. По неизвестной причине (в НХЛ на время пандемии запрещено говорить о здоровье хоккеистов) россиянин не выходил на лед на протяжении почти всего тренировочного лагеря и пропустил стартовый матч против «Чикаго». К счастью, накануне повторной встречи с «Блэкхокс» главный тренер Джоэль Кенневилль сказал долгожданное: «Бобровский готов».

Дебют Сергея в новом сезоне начался с нескольких уверенных спасений в не самых сложных ситуациях, но этого хватило, чтобы вдохновить партнеров. Александр Барков дважды выводил к воротам «Чикаго» Картера Верхага и со второй попытки тот пробил Кевина Ланкинена.

Через пару минут хозяева заработали большинство и преимущество удвоили. Еще один новичок «Флориды» Патрик Хернквист здорово потрудился на пятке после броска Кита Йэндла — 2:0.

Период можно было назвать идеальным для парней в красных джерси, но концовка получилась смазанной. Удалился Александ Барков, четвертка «пантер» позволила трижды (!) подряд выстрелить чешскому форварда Доминику Кубалику и в итоге шайба все-таки оказалась за спиной Бобровского. Сначала показалось, что Сергей допустил первую ошибку в новом сезоне, но повтор помог разобраться — это пытавшийся помочь вратарю Райлли Стиллман переправил шайбу в собственные ворота.

Впрочем, некоторые болельщики «Флориды» все-таки решили выступить в своем стиле:

«Существует вратарь хуже Бобровского?»

К счастью для «Пантерз» вскоре подоспел перерыв, Кенневилль не дал своей команде поплыть после пропущенного гола и в самом начале периода номер два Верхаг оформил дубль. Тут же Бобровский не дал Кубалику оформить дубль — казалось все идет по плану. Но тут хозяев еще раз подставил Стиллман, теперь удалением. Розыгрыш «Блэкхокс» получился незамысловатым, но эффективным: выигранное вбрасывание, передача под бросок Кубалику и заряд из правого круга вбрасывания. На этот раз русскому голкиперу «Пантерз» уже можно было предъявлять претензии.

В прошлом чемпионате нередко случалось, что после первой же неудачи Бобровский начинал пропускать едва ли не все подряд, но сегодня все было иначе. Очередной провал его защитников закончился нарушением правил на Патрике Кейне и назначением буллита. Американец не смог исполнить ничего сверхъестественного, но нужно отдать должное и Сергею — он действовал максимально спокойно и без шансов зачехлил капитана «Чикаго».

Вскоре Боб выручил после броска с опасной позиции от Маттиаса Янмарка — на этой бы ноте и закончить двадцатиминутку. Но все испортил тот же Кейн. Патрик разогнался из своей зоны, спокойно объехал беднягу Стиллмана и бросил в ближнюю девятку почти с нулевого угла.

На этом неприятности для Сергея не закончились — в начале третьего периода русский швейцарец Филипп Курашев спрятал бросок в ногах у Радко Гудаса , кипер задел шайбу ловушкой, но команду снова не вручил.

3:4 и хейтеры Бобровского смогли оторваться по полной. На этот раз русского вратаря унижали, называя его мусором и идиотом, удивляясь, что он делает в НХЛ и смеясь над его зарплатой.