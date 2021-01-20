Скандальная драка русского хоккеиста Дацюка в США. Он завалил на лед дерзкого канадца Перри: видео 

Павел — Волшебник, который умеет постоять за себя.

Накануне Павел Дацюк забросил свою 11-ю шайбу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На этот раз от рук Волшебника пострадал ни много ни мало питерский СКА — бывший клуб легенды и по совместительству один из лидеров сезона. Если в прошлом году кому-то могло показаться, что карьера Дацюка все-таки скатилась к своему логическому завершению, то теперь ему удалось так перезапуститься в дуэте с канадским тренером «Автомобилиста» Биллом Питерсом , что уже сейчас можно прогнозировать летнее продление контракта великого форварда с родным клубом.

Возможно, сегодняшний Дацюк потянул бы и в стартовавшей недавно регулярке Национальной хоккейной лиги. Например, в составе «Детройта» — еще одну бывшую команду Павла Валерьевича до старта сезона многие списали со счетов, но пока Ред Уингз» набрали 50 процентов очков в 4 матчах, по разу грохнув крепкие «Каролину» и «Коламбус». Добавь к желанию и характеру мегаопыт Дацюка — может, и о попадании в плей-офф помечтать получилось бы?

Sport24

Но все это действительно мечты, пока же мы переносимся в сезон-2010/2011. Тогда, как и сейчас, регулярка НХЛ только набирала обороты, а Дацюк показал, что способен помочь своей команде не только точными бросками, гениальными бросками и эффектными буллитами. «Детройт» играл с «Анахаймом» и в середине периода на льду вспыхнула массовая разборка. Хоккеисты разбились на несколько пар, но полноценной дракой в итоге закончилось только одно противостояние — как раз с участием российского нападающего.

На него неожиданно набросился дерзкий канадец Кори Перри , который вероятно хотел хоть как-то взбодрить свою команду, безнадежно горевшую со счетом 4:0. Вряд ли, Перри догадывался, какой отпор в итоге получит. Павел оказался на 11 сантиметров ниже спарринг-партнера, но это никак не помешало ему не уступить в обмене ударами и в концовке боя повалить канадца на лед. Настоящие Волшебники умеют все.

Почему мы называем эту драку скандальной? А вы посмотрите, на кого накинулся Перри. Дацюк — образец спокойствия на льду. Последний русский хоккеист, выигрывавший «Леди Бинг Трофи» — трофей, ежегодно присуждаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. И не просто выигрывавший, а забравший его себе на долгие 4 года. Канадец хотел сделать жертвой очень достойного и уважаемого в лучшей лиге мира хоккеиста.

Так откуда же у джентльмена Дацюка появились навыки хоккейных боев? Секрет прост: за пару лет до этого он организовывал в России тренировочный лагерь, а одним из гостей этого кэмпа стал легендарный тафгай Дерек Бугар . Дацюк осознавал, что опыт совместной работы с профессиональным полицейским когда-нибудь может ему пригодится. И не ошибся:

«Я вижу, как он работает, но знаю, что драки — это не моя работа, не мое дело. Я бойцом никогда не был. Рад, что он помог мне узнать некоторые детали».

Sport24

Если тренировками с Багуром россиянин остался доволен, то дракой с Перри не особо. Все-таки член Тройного золотого клуба всегда выходил на лед для других целей:

«А что такого-то? «Леди Бинг» я уже выигрывал, теперь могу играть и пораскованней. Не волнуйтесь, уж слишком воевать я не буду. Не скажу, что мечтал сделать «хет-трик Горди Хоу», но рад, что мне это удалось.

Когда смотришь драку со стороны, то видишь, как люди друг друга хватают и пытаются защитить себя. Так вот, я пытался именно защитить себя. Надеюсь, это была моя последняя драка. Но никогда не знаешь, что случится — все бывает в хоккее».