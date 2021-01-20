Драка с русским помогла канадскому хоккеисту

Это произошло в 2004 году, когда Федор Федоров выступал в системе «Ванкувера», а Биекса получил вызов в фарм-клуб «Ванкувера» и подписал просмотровый контракт. После одного из матчей они оказались вместе с Федоровым в ресторане и повздорили.

«Я верчу соломинку в своем коктейле, она вылетает из моих рук и попадает в спину другого русского, Кирилла Кольцова. Он оборачивается и начинает орать: «Какого черта?». Я ему: «Да расслабься, я не специально». Он не унимается, я говорю: «Заткнись, пока я тебе не врезал», — рассказал Биекса.

По его словам, это взбесило Федорова и он потребовал, чтобы Биекса не говорил с русскими в таком тоне. Федоров позвал канадца на улицу, где стоял 20-градусный мороз, и поставил ему фингал.

«Потом я врезал ему со всей силы, он упал, на снег брызнула кровь. Вырубил Федора и хотел уработать Кольцова, но он посмотрел на меня, поднял руки и отступил назад. Я не стал его трогать», — отметил Биекса.

После этого канадец решил, что его карьера в «Ванкувере» окончена. Однако до генерального менеджера «Ванкувера» Брайана Бурка дошли слухи, что Биексе удалось вырубить Федорова «намертво с одного удара».

«Когда мне об этом доложили, я сказал: «Говорите, надо его выгнать? Надо подписать с ним контракт!» — заявил Бурк.

Как сообщал «Рамблер», ранее американский хоккеист Райан Уитни , выступавший за «Сочи» в 2014-2015 годах, рассказал о своей жизни в России. Он заявил, что в России женщины либо шикарные, как теннисистка Анна Курникова , либо «полные замарашки» и «чернобыльские уроды с тремя глазами».

Также Уитни жаловался на расцвет «эпохи курения» в России и рассказывал, что однажды столкнулся с медсестрой, которая курила, измеряя ему давление. По его мнению, западным хоккеистам можно играть в российских клубах только ради того, чтобы «ощутить невероятное блаженство» после возвращения домой.