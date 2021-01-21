У Овечкина обнаружили антитела к COVID-19

У нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овекина обнаружили антитела к COVID-19. Об этом сообщила жена российского форварда Анастасия Шубская.

Она также рассказала, что антитела обнаружили и у защитника «столичных» Дмитрия Орлова

Тот факт, что у Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать, — написала Шубская на своей странице в Instagram.

В среду Национальная хоккейная лига запретила капитану «Вашингтона» и тренироваться и играть. Причиной стало нарушение медицинских протоколов о коронавирусе. Кроме Овечкина в этот список попали и ругие российские игроки «Кэпиталз»: Орлов, нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов

За нарушения игроками «Вашингтон» оштрафован на $100 тысяч. Речь идёт о пунктах протокола, касающихся общения игроков без масок и без соблюдения социальной дистанции, сообщал NEWS.ru.